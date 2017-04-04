Mitsubishi Electric совершенствует высокоточные дорожные 3D-карты для автономного вождения

Mitsubishi Electric представила два передовых проекта – технологию создания и актуализации ландшафтных карт с помощью искусственного интеллекта (ИИ) и запатентованную мобильную картографическую систему MMS-G220. Как рассказали CNews в компании, технологии будут содействовать реализации стратегии так называемого Super Smart Society, или «Общества 5.0», в Японии и за рубежом.

Корпорация Mitsubishi Electric стремится внести свой вклад в разработку и внедрение высокоточных карт с актуальной обновляемой информацией о дорожных объектах – сигналах светофоров, соседних автомобилях и т. д., – которая требуется для обеспечения высокого уровня безопасности участников дорожного движения.

Технология автоматического картографирования MMS-G220 собирает трехмерные изображения дорожного покрытия и придорожных объектов с точностью до 10 сантиметров. MMS-G220 – это комплексная, монтируемая на крышу автомобиля съемная установка, которая во время вождения осуществляет сбор данных с помощью автомобильных GPS-антенн, лазерных сканеров и камер. Последующий анализ информации осуществляется посредством ИИ. Использование ИИ повышает точность обработки данных и ускоряет процесс создания карт примерно в 10 раз по сравнению с традиционным ручным методом картографирования, а также значительно удешевляет его.

Для оперативной актуализации карт Mitsubishi Electric разработала технологию, которая позволяет во время вождения сравнивать данные, получаемые с помощью системы MMS-G220, с данными карт, разработанных ранее. Система способна оперативно оценивать уже исследованную местность и обновлять только изменившиеся параметры. Это гораздо быстрее, чем обновлять всю карту целиком, что в будущем позволит автомобилям с системой автономного вождения оперативно реагировать на изменение ситуации на дорогах и повысит безопасность.

Mitsubishi Electric планирует продавать программное обеспечение, в котором используются технологии автоматического картографирования, производителям карт, включая Dynamic Map Planning Corporation. Старт продаж намечен на октябрь 2017 года. Программное обеспечение будет использоваться для создания высокоточных 3D-карт автомагистралей в Японии.

Эволюция активных систем содействия водителю (ADAS) в автономное вождение на японском рынке ожидается в период 2019-2020 гг. Системы беспилотного вождения требуют совместного использования установленных на автомобиле датчиков и динамических дорожных карт. Благодаря новым технологиям от Mitsubishi Electric становится возможным оперативно получать актуальную и высокоточную информацию о местности, что является ключом к развитию динамических карт и их последующему использованию.

Super Smart Society, или Society 5.0 («Общество 5.0»), – это масштабная долгосрочная стратегия развития японского общества, разработанная правительством страны в ответ на стоящие перед ней актуальные вызовы, например старение населения. «Общество 5.0» предполагает активное использование передовых технологических достижений, в том числе индустриального интернета вещей, роботизации и искусственного интеллекта, в повседневной жизни человека, производстве, здравоохранении и других областях.

Корпорация Mitsubishi Electric принимает активное участие в реализации стратегии Society 5.0. Разработка и внедрение инновационных технологий в сфере автономного вождения – один из важнейших инструментов достижения поставленных стратегией задач для построения комфортного и безопасного общества.