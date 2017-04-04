К СЭД в системе «ДЕЛО» подключены более 1500 сотрудников органов власти Ставропольского края

ЭОС («Электронные Офисные Системы») объявила о том, что в настоящее время в СЭД «ДЕЛО» работают более 1500 сотрудников аппарата правительства и органов исполнительной власти Ставропольского края. Как рассказали CNews в компании, система охватывает практически 100% рабочих мест в аппарате правительства и все структурные подразделения органов исполнительной власти. Для обмена служебной корреспонденцией базы данных СЭД «ДЕЛО» развернуты во всех органах местного самоуправления. В качестве пилотного проекта запущен обмен данными через «Сервер Электронного Взаимодействия» с Думой Ставропольского края (использует «ДЕЛО» с 2009 года) и администрациями Ставрополя, Невинномысска и Шпаковского муниципального района.

в Ставропольском крае с 2010 года реализуется комплексный проект автоматизации документооборота, предусматривающий создание целостной информационной инфраструктуры, объединяющей все органы власти и местного самоуправления региона. Программной платформой, на базе которой организовано информационно-документационное взаимодействие, является система электронного документооборота «ДЕЛО» компании ЭОС. Реализацию проекта осуществляет компания «Бизнес ИТ», партнер ЭОС в этом субъекте РФ.

До внедрения СЭД «ДЕЛО» в аппарате правительства Ставропольского края не было единой системы для учета и контроля всех групп документов. Довольно часто одни и те же документы требовалось вести в различных базах данных. Для ускорения обмена документами (их электронными версиями) между органами исполнительной власти использовалась электронная почта, единой системы документооборота, охватывающей все властные структуры, не было. Все это увеличивало время обработки документов и их прохождения «по инстанциям».

Для создания более эффективной системы информационного взаимодействия и автоматизации документооборота на уровне региона в 2010 году было принято решение внедрить специализированный программный продукт. Им стала СЭД «ДЕЛО», разработанная компанией «Электронные Офисные Системы».

Первый этап проекта был завершен в августе 2011 года. СЭД «ДЕЛО» запустили в промышленную эксплуатацию. 300 рабочих мест системы были установлены на рабочих местах сотрудников подразделений документационного обеспечения Аппарата Правительства и всех органов исполнительной власти края; на рабочих местах сотрудников секретариатов и сотрудников, выполняющих функции делопроизводителей в структурных подразделениях аппарата правительства.

К концу 2011 года было разработано и внедрено 90 дополнительных отчетных и печатных форм, закуплены опции «Сканирование», «Управление процессами» и лицензия на подсистему «ДЕЛО-Web» (она предназначалась для реализации функции контроля исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации, Губернатора Ставропольского края, а также правовых актов Губернатора Ставропольского края и Правительства Ставропольского края).

Все это позволило значительно повысить эффективность работы за счет автоматизации процессов регистрации, обработки и оперативного прохождения документов, а также обеспечения непрерывного контроля исполнения управленческих решений со стороны руководства. В органах исполнительной власти использование системы позволило автоматизировать и привести к единообразию организацию делопроизводства, наладить обмен документами между ними в электронном виде.

К моменту принятия решения о внедрении единой программной платформы для всех органов управления одна из властных структур региона уже несколько лет использовала систему «ДЕЛО» для автоматизации внутреннего документооборота. Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края работало в СЭД «ДЕЛО» с 2008 года, в ней насчитывалось 180 рабочих мест. Так как было решено вести документооборот всех органов власти субъекта в общей системе, ведомственную базу этого Министерства требовалось интегрировать с центральной базой данных Правительства Ставропольского края. Интеграция была успешно проведена, все данные перенесены.

В декабре 2011 года после закупки дополнительных лицензий количество пользователей единой системы документооборота достигло 532. Новые рабочие места были распределены между сотрудниками Аппарата Правительства и органов исполнительной власти. Специально для общения с администрациями муниципальных образований было приобретено 32 рабочих места, по одному на каждую администрацию. Для них были созданы и настроены отдельные базы данных. А для обмена документами с Администрацией города Ставрополя и другими структурами, самостоятельно внедрившими СЭД, приобретена опция «Сервер электронного взаимодействия».

Чтобы полностью закрыть потребность в рабочих местах в СЭД «ДЕЛО», в июле 2012 года Правительство Ставропольского края приобрело безлимитную лицензию. Продолжились и интеграционные процессы – в 2012 году для интеграции с системой межведомственного электронного документооборота в Ставропольском крае был разработан программный модуль «Личный кабинет», а в 2013 году организовано взаимодействие с автоматизированной системой «Обращения граждан» Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций.

«Система «ДЕЛО», реализованная на базе современных технологических решений, позволяет обеспечить как автоматизацию классического документооборота в органах власти Ставропольского края, так и полноценное управление электронными документами, в т.ч. с применением электронной подписи. В целом использование в органах власти Ставропольского края СЭД «ДЕЛО» позволило оптимизировать процессы обработки документов, повысить скорость и уменьшить количество ошибок при обработке информации, обеспечить ее хранение, быструю передачу, а также повысить исполнительскую дисциплину, исключить нарушение сроков исполнения документов», – сказал первый заместитель директора ГКУ Ставропольского края «Краевой центр информационных технологий» Денис Курашов.