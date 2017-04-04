Исследование Seagate и IDC: предприятиям стоит заострить внимание на особенно важных для бизнеса данных

Seagate и IDC представили результаты исследования, которое прогнозирует десятикратный рост общемирового объема данных к 2025 году. Seagate рекомендует главам корпораций и предпринимателям сосредоточить свое внимание на факторах, определяющих рост объема данных, и пересмотреть курс своего бизнеса в сфере создания, сбора, использования и управления данными.

Доклад, получивший название «Эпоха данных — 2025» (The Data Age 2025), был подготовлен при поддержке Seagate аналитиками компании IDC. По прогнозам IDC, к 2025 году общий объем данных в мире достигнет 163 зеттабайт (ЗБ). Это будет означать, что десятилетие, прошедшее под знаком преобразования аналоговых данных в цифровые, уступит место эпохе данных как самостоятельной ценности. Создание и использование «жизненно важных» данных, а также управление ими будет в равной степени значимо для поддержания нормальной повседневной деятельности как потребителей, так и коммерческих предприятий и госструктур.

Количество потребителей и предприятий, создающих и обменивающихся данными между любыми устройствами и облачными хранилищами, будет увеличиваться, и приобретет колоссальные масштабы, превосходящие предыдущие прогнозы.

Раньше основными производителями данных в мире были потребители. К 2025 году, согласно докладу, ситуация изменится: 60% информации в мире будут генерировать коммерческие предприятия. Благодаря огромному количеству данных, у их руководителей появится множество полезных возможностей для роста и расширения бизнеса. Однако организациям придется решать, какие из данных сохранять и каким образом ими управлять.

Согласно исследованию, масштабные тенденции, связанные с наступающей эпохой Больших Данных, затрагивают практически все существующие компании. Первенство в области создания информации переходит от потребителей к предприятиям благодаря нескольким факторам:

Превращение данных из «фона» бизнес-деятельности в жизненно важный актив. К 2025 году почти 20% всей информации в глобальной инфосфере будут играть критически важную роль в повседневной жизни, а примерно 10% этих данных будут «сверхкритичными».

Встроенные системы и интернет вещей. К 2025 году среднестатистический житель Земли будет взаимодействовать с подключенными в сеть устройствами примерно 4800 раз в день: по одной процедуре взаимодействия каждые 18 секунд.

Обучение машин меняет экономический ландшафт. По прогнозу IDC, доля глобальной инфосферы, подвергаемой анализу, к 2025 году вырастет по сравнению с нынешней в 50 раз, достигнув 5,2 ЗБ.

Мобильные данные и информация, получаемая в режиме реального времени. К 2025 году почти 20% генерируемых данных будут представлять собой информацию, получаемую в режиме реального времени, причем более 95% составят данные, поступающие от устройств интернета вещей.

Технологии автоматизации и межмашинного взаимодействия – главные конкуренты традиционных источников в области создания данных. Если в предыдущую декаду данные создавались преимущественно за счет роста объемов развлекательного контента, то в предстоящее десятилетие главными источниками информации станет бизнес-деятельность, а также производство изображений и видеозаписей неразвлекательного характера — например, генерируемых системами видеонаблюдения и производимых рекламодателями.

«Исследование подтверждает, что эпоха Больших Данных — на пороге расцвета. Однако основная ценность данных не в том, что мы знаем, а в том, чего мы не знаем – и этот потенциал мы на сегодняшний день серьезно недооцениваем, — отметил генеральный директор Seagate Стив Луццо (Steve Luczo). — Новая аналитика, новый бизнес, новый тип мышления и новые экосистемы, возникающие благодаря индустриям, связанным с робототехникой и машинным обучением, и их глубокое социально-экономическое воздействие на наше общество, - вот, что действительно заслуживает внимания. Нынешние предприятия и завтрашние предприниматели имеют потрясающую возможность оценить значимость данных; лидеры мирового бизнеса будут исследовать эти возможности на десятилетия вперед».

«Данные — это двигатель современного цифрового мира и его составляющих, от интеллектуальных персональных программных агентов до беспилотных автомобилей. Создаются новые возможности, которые раньше невозможно было даже представить, — сказал Дейв Рейнсел (Dave Reinsel), старший вице-президент IDC. — Ключевую роль в анализе гигантских объемов доступной информации и извлечении максимальной пользы из нее будут играть технологические инновации. Особенно значимой станет роль средств хранения, которые являются фундаментом множества современных аналитических технологий».