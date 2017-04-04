Abbyy сохраняет лидерство на рынке потокового ввода данных в России

Согласно данным аналитического исследования IDC «Российский рынок программного обеспечения управления контентом: итоги 2016 года и прогноз на 2017 год», где эксперты оценивали оборот компаний в 2016 году от продажи и сопровождения лицензий на программное обеспечение для управления контентом, Abbyy сохранила лидерские позиции в этом сегменте. Рыночная доля компании по итогам 2016 года превысила 60%, а доходы Abbyy от проектов в этом сегменте выросли более чем на 30% в рублевом эквиваленте.

Аналитики IDC оценивают общий объем рынка управления контентом в 6,29 млрд руб. и прогнозируют, что в 2017 году он вырастет на 5%.

IDC разделяет весь рынок решений по управлению контентом на три сегмента: захват и управление изображениями (потоковый ввод данных), управление веб-контентом и цифровыми активами, управление контентом и записями. Abbyy сохраняет первое место в сегменте потокового ввода данных.

По оценке IDC, рынок систем управления контентом стабильно растет: в 2016 году его общий объем составил 6,29 млрд руб., что на 16,4% больше, чем годом раньше. Эксперты прогнозируют, что в 2017 году рынок решений для управления контентом вырастет на 5%. При этом сегмент потокового ввода данных будет расти быстрее, чем другие сегменты. По мнению аналитиков, решения по управлению контентом востребованы в России, так как крупный бизнес стремится к цифровой трансформации – улучшает клиентское обслуживание и повышает внутреннюю эффективность с помощью информационных технологий. Многие компании уже внедрили базовые решения и расширяют их функциональность для более эффективной работы с информацией. Системы электронного документооборота (СЭД) активно используются для планирования проектов, управления совещаниями, договорными процессами и закупками.

Специалисты IDC отметили, что в 2016 году компании чаще внедряли мобильные версии СЭД для полноценной дистанционной работы сотрудников – этот тренд подтверждается и опытом Abbyy. Наиболее востребованными стали возможности редактирования, сканирования и автоматического ввода данных с мобильных устройств в информационные системы.

«Цифровая трансформация уже сегодня затрагивает все отрасли экономики. Быстрый и удобный доступ к информации, интеллектуальная обработка и анализ данных сейчас необходимы всем крупным компаниям, которые стремятся быстро реагировать на рыночные изменения. В 2016 году Abbyy Россия успешно завершила более 200 проектов для корпоративных клиентов. При этом треть компаний – новые заказчики», – отметил Дмитрий Шушкин, заместитель генерального директора Abbyy Россия.

В исследовании IDC указано, что наибольшая доля рынка ПО управления контентом приходится на промышленные компании (25%), государственный сектор (23%) и финансовый сектор (16%) и энергетику (11%).

В 2016 году Abbyy завершила проекты по потоковому вводу данных для крупных государственных заказчиков, промышленных предприятий, энергетических компаний, банков, ритейла. В их числе «Транснефть», банк «Открытие», Сбербанк, «Альфа-Банк», «Тинькофф банк», PwC, «Триколор ТВ» и другие.