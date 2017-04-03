SoftBank выбрал платформу Gemalto для удаленного подключения SIM-карт Remote SIM Provisioning

Gemalto объявила о том, что была выбрана японской медиакорпорацией SoftBank Corp. (SoftBank) в качестве партнера для поставки своего продукта ─ решения для управления подписками по требованию On-Demand Connectivity для подключения к промышленным и потребительским устройствам M2M интернета вещей, а также развертывание дополнительных приложений и услуг. Как рассказали CNews в компании, в рамках сотрудничества компания Gemalto предоставит платформу для удаленного подключения SIM-карт Remote SIM Provisioning, которая позволит корпорации SoftBank удаленно управлять исходящим подключением и подписками на протяжении срока эксплуатации устройства. Благодаря этому японский оператор мобильной связи получит конкурентные преимущества при подключении таких набирающих популярность цифровых устройств как «подключенные автомобили», носимые устройства, системы контроля дорожного движения или смарт-счетчики. Платформа управления мобильными подписками от компании Gemalto также позволяет устранить логистические ограничения для производителей оборудования, операторов мобильной связи и поставщиков услуг и расширяет возможности пользователей в долгосрочной перспективе.

С момента образования консорциума по ускорению IoT (IoT Acceleration Consortium), интернет вещей получил большое распространение в Японии. Согласно данным Японской внешнеторговой организации (JETRO), в этом году внутренний доход IoT составит $130 млрд, а совокупный темп годового роста – 11%. По прогнозам JETRO, ожидается, что к 2018 году в Японии расходы и инвестиции в интернет вещей превысят $100 млрд, а совокупный темп годового роста увеличится на 17%. В настоящее время наиболее затратными секторами экономики являются производство, транспорт и коммунальные услуги.

«Компания Gemalto является первоочередным стратегическим партнером, с которым мы работаем над многими другими успешными инновационными проектами. В условиях стремительного перехода промышленности к использованию IoT богатый и обширный портфель продуктов и решений компании Gemalto для Интернета вещей сделал очевидным выбор ее в качестве нашего единственного партнера, – сказал Хиронобу Тамба (Hironobu Tamba), руководитель отдела разработки стратегии и развития сервисной платформы корпорации SoftBank. – Ввиду все возрастающего количества ежедневно подключаемых устройств и увеличения спроса на универсальное и эффективное взаимодействие с пользователем, мы считаем, что ODC является революционным продуктом для телекоммуникационной отрасли».

«Корпорация SoftBank является мировым лидером и ключевым новатором в экосистеме мобильных услуг и интернета вещей, – отметил Сашидхар Тотхадри (Sashidhar Thothadri), старший вице-президент подразделения Gemalto по работе с мобильными услугами и IoT в Южной Азии и Японии. – Мы очень рады тому, что выбор корпорации SoftBank пал на нашу престижную программу. У нас за плечами развертывание более 20 проектов по всему миру, и это вселяет в нас уверенность, что мы создадим надежную платформу для увеличения новых источников дохода, а также предоставим пользователям ценный и уникальный опыт».