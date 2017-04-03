Система Citypoint внесена в реестр отечественного ПО

«Ситипоинт» объявила о том, что ее разработка появилась в реестре отечественного ПО. Реестр был создан в 2015 году Минкомсвязью России в качестве защитной меры от возможных действий зарубежных компаний. Основными целями проекта являются подтверждение российского происхождения ПО и расширение его использования.

«Мы работаем на рынке уже много лет и имеем стабильную клиентскую базу, сотрудничаем с серьезными компаниями нефтегазовой, логистической и многих других отраслей. Мы уверены, что попадание в реестр поможет нам еще больше закрепить свои позиции в долгосрочной перспективе и даст нашим будущим заказчикам уверенность в правильности выбора отечественного продукта.» – сказал Игорь Борисович Буклан, генеральный директор компании Citypoint.

Citypoint была основана в 2001 году и стала одним из первых российских производителей оборудования и программного обеспечения для управления транспортом. Компания предлагает свои решения как в России, так и за рубежом. При управлении автопарком у руководителя могут возникнуть проблемы, связанные со сливом топлива, использованием техники в личных целях, отсутствием соблюдения правил эксплуатации, а также простои техники.

На сегодняшний день у большинства компаний эти вопросы решены, однако оборудование, которое устанавливалось несколько лет назад не отвечает требованиям современности. На передний план выходят комплексные задачи: максимизация загрузки автопарка, оптимизация маршрутов – чтобы машина не просто не опоздала, но и не приехала раньше. При перевозке грузов, важно налаживать интеграцию со складскими системами, с целью отслеживания наличия или отсутствия необходимого товара в точке назначения.

В качестве решения этих задач клиентам предлагается использовать опции для контроля и оптимизации движения транспорта. В состав такого решения входит оборудование для установки на машину и облачный сервис, которые вместе позволяют оперативно управлять автопарком.

Компания Citypoint предоставляет преимущества индивидуального обслуживания, что позволяет объединить все машины в единую информационную систему. Особенность системы Citypoint заключается в том, что она не только собирает параметры автотранспорта, но и предлагает рекомендации по загрузке автопарка и оптимизации маршрута. Также есть возможность интеграции с любыми системами клиента. Компания предлагает решения для корпораций и индивидуальных предпринимателей с автопарками любого масштаба.

Установленное в транспортном средстве оборудование собирает и передает информацию о скорости, местоположении, расходе топлива, месте и времени остановок, направлении движения, а также определяет стиль вождения водителя. Вопросы безопасности занимают не последнее место в крупных корпорациях и добывающих компаниях. Для любой компании, ДТП, как следствие простой техники и последующий ремонт подразумевает убытки. Кроме того, частые аварии с участием сотрудников компании плохо отражаются на имидже компании. Система Citypoint собирает данные и преобразует их в аналитические отчеты, которые помогают руководителю принять оперативное и взвешенное решение.

Вся полученная информация хранится на собственных серверах компании Citypoint расположенных на территории Российской Федерации. Просматривать данные можно с любого устройства: планшета, смартфона или компьютера. Преимущества выбора этого решения – точные, проанализированные данные о водителе и автотранспорте, которые позволяют сократить расходы на топливо вплоть до 30%, повысить загрузку автопарка, а также вдвое снизить аварийные ситуации, что дает возможность сэкономить на обслуживании автопарка и продлить срок его службы

Компания активно развивает свой продукт и добавляет новые возможности: разработан план развития проекта на ближайшие пять лет. Среди клиентов Citypoint числятся крупные компании: «Эколайн», Halliburton, «Бейкер Хьюз», «Сафило», «Лизплан» и ряд других.