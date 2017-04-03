«Корус Консалтинг» разработала интеграционное решения «iDocs: Ветеринария»

«Корус Консалтинг» объявила о разработке продукта «iDocs: Ветеринария» — специализированного программного решения для производителей, дистрибуторов, импортеров и ритейлеров, позволяющее своевременно и корректно передавать данные о производстве и переработке ветеринарной продукции из ERP-систем предприятий в ИС «Меркурий» через универсальный шлюз «ВЕТИС».

ИС «Меркурий» — компонент информационной системы в области ветеринарии «ВЕТИС», предназначенная для обеспечения прослеживаемости поднадзорных Госветнадзору товаров на территории ЕвразЭС. Согласно изменениям в федеральном законе 243 от 13.07.2015 г. с 1 января 2018 года все участники рынка ветеринарной продукции, к которой отнесены мясо и мясопродукты, корма и кормовые добавки, живые животные, пищевые продукты, рыба и морепродукты, молоко и молочные продукты, должны быть подключены к ИС «Меркурий».

Специалисты «Корус Консалтинг» разработали специализированное интеграционное решение - «iDocs: Ветеринария», позволяющее передавать данные из учетных систем участников рынка ветеринарной продукции в ИС «Меркурий», тем самым выполняя все требования российского законодательства. Решение обеспечивает автоматизированный обмен данными между учетными системами участников рынка ветеринарной продукции и ИС «Меркурий» с целью электронной сертификации поднадзорных товаров и отслеживания их движения. При этом в качестве источников данных о движении товаров выступают более 20 процессов учетной системы, поддерживающих соответствующие бизнес-процессы компании, обязанной предоставлять данные товародвижения в ИС «Меркурий».

«Внедрение интеграционного решения наконец позволит участникам рынка ветеринарной продукции выполнить в предусмотренные законодательством сроки требования регулирующих органов в части обмена данными с ИС "Меркурий", — отметил Александр Рахманов, генеральный директор ГК «Корус Консалтинг». — Накопленный опыт в области автоматизации производственных компаний, импортеров, дистрибуторов и ритейлеров, разработка интеграционных решений для государственного контроля на других рынках, а также глубокое понимание работы учетных систем разных производителей – SAP, Microsoft 1С - позволили нам учесть все особенности операций с товарами, учитываемыми "ВЕТИС". Это позволило нам начать первые проекты внедрения "iDocs: Ветеринария" и поддерживать систему в актуальном состоянии: помимо улучшений функциональности она изменяется при появлении новых версий ИС "Меркурий"».

Передача данных происходит с помощью комплекса программных средств, предоставленных ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»). Решение позволяет обрабатывать в «ВЕТИС» данные о всех объектах нового процесса сертификации, указанных в Федеральном Законе.

Внедрение решения не потребует использования дополнительных интеграционных компонентов, оно соответствует актуальным требованиям регулятора и внедряется в оперативные сроки. На очереди – плановый выход двух новых версий интеграционного модуля, учитывающих особенности отдельных компаний, требующие либо более сложного с архитектурной точки зрения решения, либо максимально простого. Примером компаний с усложненными требованиями являются филиалы иностранных организаций, использующими сложные информационные системы во всех подразделениях в мире и ограничивающими доступ к ним. Предприятиям, использующим ограниченное количество процессов с простой логикой, подойдет «Лайт»-версия решения.