«Грейн Холдинг» перенесла электронную почту в Cloud Exchange

LanCloud объявила о том, что «Грейн Холдинг» завершила проект по переносу своей электронной почты в облако компании.

«Грейн Холдинг» - один из крупнейших в России производителей хлебобулочных изделий, муки и круп. Холдинг объединяет 12 заводов и предприятий, в которых работает более 2000 сотрудников. Входящий в холдинг завод «Рязаньзернопродукт» является крупнейшим в Европе мельничным комплексом. Сегодня компания производит около 250 т хлебобулочных изделий и более 1700 т зерна в сутки.

Электронная почта является одним из основных средств коммуникации, как внутри холдинга, так и при взаимодействии с контрагентами. Долгое время в «Грейн Холдинг» отсутствовала единая почтовая система. Одни подразделения использовали свои внутренние почтовые серверы, другие пользовались внешними бесплатными почтовыми сервисами. Но, с развитием бизнеса, такая схема работы почтового сервиса всё меньше удовлетворяла потребностям бизнеса. Отсутствие единых адресных книг, контактов, календарей и групп рассылок сильно усложняло взаимодействие между сотрудниками подразделений. Кроме того, всё большее значение приобретали вопросы безопасности и надёжности почтового сервиса.

Было принято решение о внедрении единой интегрированной почтовой системы на базе Microsoft Exchange Server, внедрение которого, в свою очередь, требовало относительно высоких капиталовложений, как в оборудование и программное обеспечение, так и на дальнейшее сопровождение сервиса. С целью оптимизации расходов была рассмотрена возможность размещения почты в облаке.

По результатам конкурса был выбран облачный сервис Cloud Exchange от компании LanCloud. Cloud Exchange представляет собой готовый SaaS-сервис с широкими возможностями интеграции с корпоративной инфраструктурой, большим размером почтовых ящиков – 50 ГБ на пользователя, а также, что является немаловажным, с размещением персональных данных на территории РФ в соответствие с ФЗ-242.

Специалисты LanCloud произвели миграцию данных со всех сторонних почтовых систем каждого подразделения холдинга, объединили адресные книги, произвели интеграцию со службой каталогов Active Directory. Кроме того, с точки зрения информационной безопасности было произведено разделение административных полномочий между системными администраторами обособленных подразделений.

«По результатам проекта группа компаний «Грейн Холдинг» получила единую консолидированную систему электронной почты, которая значительно оптимизировала взаимодействие между сотрудниками. При этом, использование облачного сервиса Cloud Exchange от LanCloud в 5 летней перспективе позволит сэкономить более 40% по сравнению с внедрением собственного почтового сервиса.» - сказал Владимир Овчаров, руководитель ИТ-департамента «Грейн Холдинг».