«Александро-Невская мануфактура» ведет учет договоров в электронном архиве «Этлас»

В 2014 г. управляющая компания «Александро-Невская мануфактура» при участии специалистов компании «Этлас-Софт» завершила проект по созданию электронного реестра клиентских договоров аренды на базе электронного архива «Этлас». Об этом CNews сообщили в «Этлас-Софт».

Управляющая компания «Александро-Невская мануфактура» — на рынке коммерческой недвижимости с начала 2005 г. В результате успешного двухлетнего использования системы было принято решение о расширении функциональных возможностей и переходе на систему электронного документооборота «Этлас». Так как все программные продукты от «Этлас-Софт» реализованы на единой платформе, то переход от одной системы к другой происходит путем всего лишь замены лицензии, что удобно для пользователей. В связи с тем, что никаких дополнительных работ не производится, то и сам переход является бесплатным, рассказали в компании.

Переход на электронный документооборот был обусловлен желанием заказчика не ограничиваться структурированным хранением и автоматизированным формированием реестра договоров, а начать автоматизацию: обработки входящих, внутренних и исходящих документов; согласования и договоров; контроля за исполнением поручений.

Перейдя на последнюю версию системы электронного документооборота «Александро-Невская мануфактура» предоставила своим специалистам возможность использовать новые функции и модули, такие как: поддержка СУБД PostgreSQL и Oracle; генерации документов с помощью генератора отчетов Stimulsoft; дополнительный механизм управления конфигурациями карточки; упрощенная отправка документов с ЭЦП и проверка входящих ЭЦП, интеграция с полями карточек документов, а также поддержка запроса уведомлений о доставке и прочтении писем; оптимизированные процессы открытия карточки и поиска документа, а также алгоритмы записи маршрутов в систему; обновлённый пользовательский интерфейс; и многое другое.

Как ожидается, переход «Александро-Невской мануфактуры» на электронный документооборот позволил компании в целом оптимизировать деятельность за счет автоматизации процессов обработки входящих документов и контроля исполнения поручений, а также расширить количество сотрудников, принимающих участие в документообороте компании.