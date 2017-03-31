ВТБ24 оборудует свои офисы платежными терминалами-трансформерами

Банк ВТБ24 представил в своих отделениях новый высокотехнологичный терминал самообслуживания для проведения безналичных платежей, разработанный в сотрудничестве с компанией NCR. Особенность нового решения заключается в его способности к трансформации под различные форматы банковских офисов. До конца 2017 г. банк установит в своих офисах 200 инновационных терминалов, сообщили CNews в ВТБ24.

Компактная высокотехнологичная модель терминала на базе модели NCR SelfServ 4 была произведена в 2016 г., и первые 10 устройств были установлены в офисах ВТБ24 в декабре прошлого года. На настоящий момент мощность производственной линии NCR полностью обеспечивает потребности банка. К концу 2017 г. ВТБ24 намерен довести количество терминалов-трансформеров в своих офисах до 200 штук.

«Сервисная часть устройства выполнена в тонком экране с диагональю 19 дюймов, платформы для ее крепления производятся в нескольких вариантах, соответствующих потребностям банка для установки в конкретном офисе. Таким образом, модель терминала трансформируется от компактной версии, помещающейся на рабочем столе сотрудника банка, до эксклюзивной, являющейся украшением банковского офиса», — рассказал член правления, директор операционного департамента ВТБ24 Валерий Чулков.

Помимо инновации во внешнем виде, устройство достаточно функционально, отметили в банке. Терминал оборудован сканером штрих-кода и бесконтактным NFC-ридером (устройством для считывания) для обработки бесконтактных платежей с банковских карт и мобильных устройств, поддерживающих Apple Pay или Samsung Pay.

«ВТБ24 постоянно демонстрирует инновационный подход к обслуживанию клиентов и в своем выборе технических решений ориентируется на передовые технологии, — заявил директор по продажам NCR в России Константин Хоткин. — При доступных на рынке стандартных платежных терминалах решение ВТБ24 о разработке кастомизированного терминала подтверждает клиентоориентированность банка».

При помощи терминалов самообслуживания клиенты могут оперативно осуществлять свыше тысячи видов платежей: оплачивать ЖКХ, образовательные услуги, интернет, мобильную связь и совершать другие повседневные платежи, экономя время на очереди в кассу.