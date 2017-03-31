HP представила в Москве ПК и средства безопасности для «офиса будущего»

HP Inc. впервые в России представила новые ПК серии Elite. Как рассказали CNews в компании, устройства ориентированы на коммерческих заказчиков и отличаются высокой производительностью и надежностью. Компания также презентовала средства безопасности, которые обеспечивают надежную защиту персональной информации сотрудников, устройств и данных. Эти новинки позволят заказчикам развернуть настоящий «офис будущего» - производительный, энергоэффективный, защищенный и стильный.

В новых десктопах и моноблоках HP Elite впервые в отрасли реализован ряд инновационных функций. Линейка представленных устройств влючает:

EliteOne 800 G3 All-in-One – моноблок со сдвоенными камерами и безбликовым сенсорным дисплеем, идеальным для общения с клиентами или совместной работы с коллегами.

HP EliteDesk 800 G3 Tower — мощный и легко конфигурируемый коммерческий десктоп с сертификацией VR. Это оптимальное решение для компаний, которым необходимы самые современные технологии и возможности.

Его «младший брат» HP EliteDesk 800 G3 Desktop Mini — надежный настольный ПК бизнес-класса в ультракомпактном форм-факторе. Это лучшее решение для заказчиков, которые хотят, чтобы системный блок был скрыт за монитором или занимал минимум места на рабочем столе.

HP EliteDesk 800 G3 Desktop Mini 65W - это мини-десктоп «на стероидах», предназначенный для заказчиков, которым требуется высочайшая производительность наряду с экономией пространства.

HP Elite Slice – компактный десктоп, который создан для общения и совместной работы. Первый модульный коммерческий ПК с беспроводным подключением, позволяющий комбинировать компоненты по желанию пользователя. Новая модель поможет грамотно распорядиться офисным пространством, оптимизировать рабочий процесс и повысить продуктивность сотрудников.

«Молодым специалистам нужны стильные устройства, которые способствуют творчеству и открытому обмену идеями, а работодателям требуются передовые компьютеры, которые отлично вписываются в офисный интерьер, но при этом являются мощными и безопасными, — отметил Николай Шмыков, руководитель группы по продвижению категории персональные системы для бизнеса, HP в России. — Новейшая линейка настольных ПК и моноблоков Elite полностью отвечает потребностям бизнеса и желаниям сотрудников, сочетая в себе прекрасный дизайн, непревзойденную функциональность и производительность, а также высочайший уровень безопасности, важный для любой бизнес-среды. Отдельно отмечу Elite Slice, который стал результатом усилий инженеров и дизайнеров НР, фактически заново изобретших системный блок. Мы изменили его форму, размер и внешний вид, при этом им удалось не только сохранить вычислительные возможности полноразмерных устройств, но и добавить новые функции».

HP представила решения в области кибербезопасноcти. С переходом на EliteDesk 800 и EliteOne 800 AiO компании получат встроенные функции безопасности, включая защиту с самовосстановлением на уровне BIOS благодаря технологии SureStart Gen3 with Runtime Intrusion Detection. Так же представлено HP WorkWise — прилоржение для смартфонов, способное обнаружить взлом коммерческих нотбуков серии Elite.

HP Sure Start Gen3 защищает ПК на уровне BIOS и предотвращает атаки путем автоматического обнаружения несанкционированного доступа к BIOS (во время предварительной загрузки или при исполнении программы), уведомляя пользователя о проблеме. Решение затем восстанавливает BIOS в его первоначальное состояние с помощью копии, записанной на специальном чипе. В этом смысле это будет самовосстановливающаяся система.

HP WorkWise – это приложение для смартфонов, которое гарантирует безопасность коммерческих нотубуков HP серии Elite. Если HP WorkWise установлено на вашем смартфоне или другом мобильном устройстве, вы можете автоматически разблокировать ноутбук, когда входите в помещение, и вновь заблокировать, выходя. Приложение предупредит вас, если с вашим компьютером попытаются что-то сделать в ваше отсутствие, например переместят или отключат от сети, а также если кто-либо воспользуется мышью, клавиатурой или портами. Кроме того, оно позволяет отслеживать производительность компьютера, предоставляя в режиме реального времени информацию о заряде батареи, доступной памяти, пространстве для хранения на жестком диске и даже о температуре.

Среди других представленных решений в области обеспечения безопасности ПК – технологии HP Sure View и HP Sure Click.