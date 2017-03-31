Док-станция Samsung и ПО Citrix трансформируют Samsung Galaxy S8 в полноценный настольный ПК

Компания Samsung выпустила док-станцию Samsung DeX, которая при использовании с клиентским ПО Citrix Receiver позволяет трансформировать новый смартфон Samsung Galaxy S8 в полноценный настольный ПК с оптимизированным пользовательским интерфейсом для работы в многозадачном режиме с поддержкой физической клавиатуры и мышки, возможностью изменения размера окон, всплывающими уведомлениями в панели задач и другими функциональными возможностями. Об этом CNews сообщили в Samsung.

Как отмечается, совместное использование технологий Citrix и устройства Samsung DeX расширяет возможности современных смартфонов и позволяет сотрудникам получить доступ к своим цифровым рабочим средам и всем корпоративным приложениям и данным, которые им нужны для работы. Помимо нового решения, Citrix также предлагает поддержку и интеграцию собственного ПО для продуктов Samsung, включая решение для управления корпоративной мобильностью XenMobile, функции обеспечения информационной защиты и защищенного виртуального доступа к приложениям и рабочим местам с помощью ПО XenApp и XenDesktop и поддержку Secure Apps с помощью решения Samsung Knox на уровне ОС Android.

Citrix XenMobile также поддерживает новую функцию Enterprise Firmware-Over-The-Air (E-FOTA) компании Samsung. Она позволяет ИТ-администраторам получить более детальный контроль за обновлением устройств. По утверждению представителей Samsung, эта функция дает возможность ИТ-администраторам полностью контролировать устройства с сохранением гибкости работы корпоративных пользователей.

Совместное использование технологий Citrix и Samsung повышают защиту и гибкость работы для сотрудников, которые проводят часть или все рабочее время вне офиса. Это решение позволяет сотрудникам в безопасном режиме использовать свой смартфон за пределами офиса. После возвращения в офис они могут подключить своё устройство к док-станции Samsung DeX и использовать все функциональные возможности полноценных ПК с защищенным доступом к своим приложениям и данным с помощью технологий Citrix Receiver, XenApp и XenDesktop.

Например, страховые оценщики могут использовать смартфон Samsung Galaxy S8 за пределами офиса для работы с документами, а затем они могут вернуться в офис, вставить смартфон в док-станцию DeX и продолжить работу, используя привычные функции настольных ПК. Сотрудники полиции могут использовать свои смартфоны для выписки квитанций и фиксации информации во время дежурства, применяя Citrix Secure Forms, а затем, вернувшись в участок, подключить смартфон к DeX и заполнить отчет о проделанной работе в удобной обстановке.

«Благодаря док-станции Samsung DeX смартфон Galaxy S8 может использоваться в качестве настольного компьютера, технологии Citrix Receiver, XenApp и XenDesktop дают возможность в защищенном режиме получать доступ и работать с приложениями Windows и браузерными приложениями, как и в случае с обычным ПК, — отметил ИнДжонг Ри (InJong Rhee), главный технический директор подразделения по мобильным коммуникационным технологиям компании Samsung Electronics. — Это полнофункциональное решение, созданное в соответствии с потребностями современных компаний».

Поставки смартфонов Samsung Galaxy S8 и док-станций Samsung DeX начнутся во втором квартале 2017 г.