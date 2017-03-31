Delta представила комплекс решений для инфраструктуры ЦОДов

Delta в рамках CeBIT 2017 представила разработанный ею комплекс энергоэффективных и интеллектуальных решений для инфраструктуры центров обработки данных (ЦОД). Как рассказали CNews в компании, эти решения позволяют строить «зеленые» ЦОД и периферийные вычислительные узлы с системами питания переменного тока, постоянного тока высокого напряжения (HVDC) и гибридными системами питания (переменного и постоянного тока).

Новый многофункциональный контейнерный ЦОД и новые ИБП мощностью от 600 кВА до 1,2 МВА, в которых благодаря высокой плотности мощности – 600 кВА/м2 – оптимизировано использование площадей, в очередной раз подчеркивают лидерство Delta в производстве оборудования для высокопроизводительных и экологически безопасных ЦОД.

Виктор Чэн (Victor Cheng), вице-президент и исполнительный директор Delta Power System Business Group (PSBG), отметил: «Опыт Delta в производстве силовой электроники стали надежным фундаментом для наших универсальных решений, продемонстрированных в этом году на CeBIT. Наши контейнерные ЦОД были выбраны ведущим поставщиком услуг колокации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Аргументом в нашу пользу стало то, что мы предлагаем уникальную гибкость конфигурирования систем питания, экономичные устройства охлаждения, умные системы мониторинга и управления, а также другие жизненно необходимые компоненты – и все это на единой платформе. Это еще раз свидетельствует о том, что Delta является надежным поставщиком комплексных решений».

Джеки Чан (Jackie Chang), президент и генеральный директор Delta по региону EMEA, сказал: «Наши решения для инфраструктуры ЦОД становятся все более популярными и престижными на глобальном уровне. Они помогают клиентам в информационно-компьютерных центрах экономить энергию и снижать эксплуатационные расходы. В прошлом году, например, наше оборудование было приобретено веб-хостинговой компанией в Берлине (Германия) и позволило добиться существенной экономии. В состав смонтированного у клиента решения Delta InfraSuite вошли модульные ИБП, энергосберегающие прецизионные кондиционеры RowCool и интеллектуальная система распределения электропитания. Среди других наших недавних крупных сделок можно отметить поставку систем для крупнейшего ресторана быстрого питания во Франции и производителя автомобилей класса «люкс» в Германии».