CTI построила СКС в новом здании банка «Левобережный»

Системный интегратор CTI завершил работы по созданию структурированной кабельной системы (СКС) и системы IP-видеонаблюдения для банка «Левобережный» в Новосибирске. Цель проекта — построение СКС в новом здании банка, подключение новых рабочих мест сотрудников к сервисам передачи данных и телефонии, а также оптимизация функционирования службы безопасности банка. Новые сервисы обеспечили комфортную рабочую среду для сотрудников банка, сообщили CNews в CTI.

В рамках проекта специалисты CTI выполнили полный цикл работ по внедрению — от разработки документации, поставки коммутационного оборудования, оборудования системы видеонаблюдения, кабельной системы AMP Netconnect (CommScope) до выполнения монтажных и пуско-наладочных работ.

«Построенная система является универсальной технической основой для передачи информации, голоса, видео, сигналов различных датчиков с высокими показателями пропускной способности и надежности», — уточнил Станислав Титов, директор филиала CTI в Новосибирске.

«CTI — наш давний партнер по направлению инфраструктурных решений, — рассказал Юрий Кочетов, начальник управления автоматизации банка «Левобережный». — Новая СКС обеспечивает высокую надежность в использовании. Компетентное проектирование и качественно выполненные CTI работы позволили компании предоставить нашему банку гарантию на структурированную кабельную систему сроком на 25 лет».