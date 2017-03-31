Asus добавила поддержку технологии Intel Optane своим материнским платам 200 серии

Asus объявила о том, что обновленная прошивка UEFI BIOS для материнских плат на основе чипсетов Intel 200 серии будет поддерживать технологию памяти Intel Optane.

Технология памяти Intel Optane — это новый класс энергонезависимой памяти в форм-факторе M.2, который ускоряет работу системы в целом, обеспечивая высокую скорость обмена данными и малое время отклика без ущерба для емкости памяти. Intel Optane помогает повысить производительность жесткого диска большой емкости до уровня твердотельного накопителя. Обновленная прошивка UEFI BIOS позволяет установить приложение Intel Optane, которое активирует модуль памяти с интерфейсом M.2. Сочетание памяти Intel Optane и жесткого диска большой емкости обеспечивает автоматическое ускорение работы: быструю загрузку системы, минимальное время загрузки файлов и мгновенный запуск ресурсоемких приложений.

Поскольку технология Intel Optane работает с жесткими дисками, пользователи могут воспользоваться всеми преимуществами более высокой производительности системы при сохранении больших объемов памяти.

Пользователям материнских плат Asus 200 серии доступно быстрое и безопасное автоматическое обновление прошивки, благодаря которому они получат поддержку новой революционной технологии памяти Intel Optane. Стоит отметить, что, настроив все параметры памяти Intel Optane однажды, вам больше не придется к этому возвращаться, даже если вы решите восстановить исходную конфигурацию Asus UEFI BIOS.

У материнских плат Asus 200 серии имеется обновленная функция Asus USB BIOS Flashback, которая представляет собой предельно простой и удобный способ обновления BIOS. Для его использования не нужно даже устанавливать процессор и системную память. Достаточно лишь воткнуть USB-флешку с кодом BIOS в USB-порт, нажать специальную кнопку USB BIOS Flashback (или кнопку перезагрузки) – и BIOS материнской платы автоматически обновится, используя питание от дежурного источника.

Встроенная в материнскую плату функция Asus EZ Flash 3 позволяет обновлять UEFI BIOS без помощи загрузочных дисков через интернет. Новейшую версию UEFI BIOS можно загрузить на сайте компании.