«Вокорд» выводит на рынок комплексное решение для интеллектуального видеонаблюдения

Компания «Вокорд» (резидент фонда «Сколково») — разработчик и производитель интеллектуальных систем видеонаблюдения и аудиорегистрации — выводит на рынок комплексное решение Vocord для интеллектуального видеонаблюдения и биометрического распознавания лиц, оптимизированное для торгово-развлекательных центров.

Как рассказали CNews в «Вокорд», отличительной особенностью комплексного решения на базе интеллектуальных систем Vocord является единая производительная платформа, которая обеспечивает одновременную бесперебойную работу обзорного видеонаблюдения, биометрической идентификации лиц и видеоаналитики. Тем самым осуществляется полный автоматизированный контроль всех помещений и прилегающей территории торгово-развлекательного центра любого масштаба.

Технологии видеонаблюдения и идентификации Vocord Parking S обеспечивают управление парковочным пространством, включая автоматизацию пропускного режима и распознавание номеров транспортных средств. Во всех случаях, определенных сценариями, производится моментальное уведомление службы безопасности и анализ архивных данных по времени и номерам машин посетителей.

Комплексное решение «Вокорд» позволяет в полностью автоматическом режиме выявлять подозрительных и разыскиваемых лиц среди посетителей, детектировать подозрительную активность и другие нештатные ситуации. Основным компонентом решения является система дистанционного биометрического распознавания лиц Vocord FaceControl.

Кроме того, сегмент биометрического распознавания лиц Vocord FaceControl позволяет осуществлять сбор маркетинговой аналитики по посетителям, вести учет рабочего времени сотрудников, обеспечивать контроль и управление доступом с разграничением по зонам для персонала и многие другие функции.

Таким образом, любые объекты видеоконтроля, такие как входы, парковки, склады, торговые залы, подсобные помещения и прилегающая территория, объединяются в неограниченно масштабируемую по количеству видеокамер, серверов и рабочих мест операторов сеть, отметили в «Вокорд». При этом предусмотрено «горячее» подключение к общей сети новых устройств — без остановки работы всей системы. Функционал обеспечивается профессиональным ПО для видеонаблюдения и видеоаналитики Vocord Tahion.

«Мы продолжаем оптимизировать наши разработки в области машинного зрения, уже показавшие на практике высокие положительные результаты своей работы, для интеграции в комплексные отраслевые решения. Готовый “пакет” более удобен конечному заказчику, поскольку на базе единой производительной платформы Vocord обеспечиваются задачи безопасности, контроля и управления доступом, а также маркетинговой аналитики. Решение оптимизирует работу целого ряда служб и доступно торгово-развлекательным центрам любого масштаба», — заявил Тимур Векилов, генеральный директор компании «Вокорд».

«В этом году происходит настоящий бум в области видеонаблюдения и видеоаналитики. Присутствующие на рынке компании добавляют к своей линейке продуктов решения в этой области за счёт использования сетей глубокого обучения. Большинство из существующих успешных компаний на российском рынке видеоаналитики являются резидентами ИТ-кластера фонда “Сколково”. После первых результатов внедрения нового решения резидента “Вокорд” станет ясно, насколько оно конкурентноспособно, и в случае положительного результата можно будет говорить о новом полноправном игроке на данном рынке. Пока это только заявка на участие в гонке. Но мы очень желаем успеха нашему резиденту», — отметила Ольга Аврясова, проектный менеджер ИТ-кластера фонда «Сколково».