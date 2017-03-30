В России представлен 27-дюймовый монитор Philips с технологией Ultra Wide Color. Фото, цена

MMD, обладатель прав на бренд Philips Monitors, представила в России новый 27-дюймовый монитор из линейки E-Line. Как рассказали CNews в компании, благодаря поддержке разрешения Quad HD и новой технологии Ultra Wide Color, цвета на экране Philips 276E8FJAB выглядят живыми и яркими, а картинка – чёткой. Кроме того, дизайн монитора поможет ему вписаться в любой интерьер.

«Домашние мониторы сейчас нужны для самых разных целей – дома люди сидят в социальных сетях, заканчивают работу, которую не успели доделать в офисе, обрабатывают или создают видеоклипы, смотрят потоковое видео из Сети или с подключенных устройств, общаются, – отметил Артём Хоменко, менеджер MMD по продукции Philips Monitors в Европе. – Наш новый 27-дюймовый монитор – часть линейки устройств, которые отлично справляются со всеми этими и другими задачами. С ними мы повышаем планку качества для рынка в том, что касается удобства пользования, возможностей подключения и качества изображения. Это первоклассные мониторы от известного бренда по вполне приемлемой цене».

Монитор Philips 276E8FJAB выполнен на базе матрицы IPS-типа с W-LED подсветкой, максимальная яркость экрана составляет 350 нит. Монитор оснащен встроенными динамиками 3 Вт x 2, замком Kensington, поддержкой Plug & Play: DDC/CI и интерфейсами VGA (аналоговый), DisplayPort 1.2 и HDMI 1.4. Благодаря современной технологии Ultra Wide Color, монитор Philips 276E8FJAB способен отображать максимально широкий спектр цветов и оттенков. По стандарту CIE 1976 монитор поддерживает 114% гаммы NTSC, а по CIE 1931 – 132% гаммы sRGB. Эти показатели намного выше типичных для домашних мониторов 72% NTSC и 99% sRGB.

27-дюймовый Quad HD монитор Philips 276E8FJAB

Технология Ultra Wide Color позволяет увидеть на экране намного больше оттенков, поэтому монитор идеально подходит для занятий, требующих качественной цветопередачи. К примеру, во время онлайн-шоппинга пользователь увидит реальный цвет своих покупок, а при просмотре или обработке фото и видео все цвета будут намного более естественными. Качественную цветопередачу дополняет поддержка разрешения Quad HD (2560 x 1440 пикселей), с которым изображение становится более чётким и детальным. Высокопроизводительные ЖК-панели с большой плотностью пикселей легко справляются с обработкой сигналов от скоростных портов DisplayPort и HDMI, при этом горизонтальные и вертикальные углы обзора в 178 градусов обеспечивают отличное качество изображения практически из любой точки помещения.

Благодаря функциям, которые автоматически меняют настройки изображения, новый монитор готов справиться с любым контентом. Технологии Philips SmartContrast и SmartImage Lite анализируют изображение и в реальном времени изменяют уровни контрастности, цветности, чёткости и интенсивности подсветки экрана, чтобы добиться максимального качества картинки в любых условиях. В то же время технология Flicker-free уменьшает нагрузку на зрение пользователя, снижая уровень мерцания экрана и меняя его яркость.

Общую универсальность монитора дополняют два встроенных динамика с отличным качеством звука, которые помогут смотреть видео и общаться с друзьями, не надевая наушники.

Новый монитор Philips 276E8FJAB появится в продаже в мае 2017 года по цене 25.939 руб.