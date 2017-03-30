Thecus представила 2-дисковый сетевой накопитель N2350

Thecus Technology объявила о выходе новой модели накопителя N2350. Как рассказали CNews В компании, этот сетевой накопитель на два диска является новейшей версией модели N2310 и представляет собой полноценный сервер, который справится со всеми задачами соединений и обеспечения безопасности данных в домашних условиях и даже небольших офисах. Благодаря выгодному сочетанию привлекательной стоимости и широкого набора функций высокая продуктивность работы и эффективное управление данными станут легко реализуемыми задачами для каждого домашнего пользователя.

Thecus N2350 спроектирован на двухъядерном процессоре Marvell Armada 385 с частотой 1,0 ГГц и оснащен 1 ГБ памяти DDR4 RAM. DDR4 – новое поколение памяти DRAM, обладающее повышенной мощностью и более высокой скоростью работы, а также механизмом энергосбережения, который позволяет добиться высокой эффективности при низком потреблении энергии. Современная платформа делает модель сетевого накопителя N2350 одной из самых эффективных с точки зрения потребления энергии среди представленых на рынке в данном сегменте, что позволит домашним пользователям и офисам избежать высоких затрат.

«N2350 решает все основные задачи, которые обязан решать сетевой накопитель подобного уровня, при этом обладая привлекательной стоимостью и высокоэффективным механизмом энергосбережения. Этот сетевой накопитель прекрасно интегрируется в любые домашние и офисные окружения и с первой минуты работы впечатляет своими возможностями соединений», – сказала Флоренс Ши, генеральный директор Thecus Technology Corp.

Одним из основных отличий от предыдущих двухдисковых моделей является программное обеспечение ThecusOS 7.0, новейшая версия операционной системы. Эта ОС, имеющая удобный интерфейс и широкий выбор функций, позволит добиться высокой эффективности, гибкости и продуктивности. Основные новые функции включают в себя Фото центр, Файловый центр и Центр приложений Thecus, а также впечатляющий выбор сторонних приложений для различных задач, включая видеонаблюдение.

Сетевой накопитель Thecus N2350 предлагает полноценный механизм резервного копирования и защиты данных: тонкое резервирование, восстановление данных, удаленное резервное копирование или восстановление (удаленное копирование в реальном времени или локальное резервное копирование), а также копирование в облако через Amazon S3.

Возможности соединений модели N2350 также обеспечиваются двумя программными приложениями. Одно из них - Thecus Connect, позволяет пользователям получать доступ к сетевому накопителю через мобильные устройства, а также мониторить его основные показатели работы. Второе - Orbweb.me, P2P модуль, который позволяет с легкостью просматривать файлы и видео, а также управлять хранящейся информацией в любой момент из любой точки земного шара. При этом не нужно вводить IP-адрес.

N2350 спроектирован для решения важных задач небольшого офиса или дома и предлагает именно те функции, которые необходимы, без ненужных излишеств. Благодаря современному процессору и последнему поколению памяти DDR4 RAM, а также новейшей операционной системе ThecusOS 7 сетевой накопитель N2350 имеет огромный потенциал в сегменте двухдисковых моделей.

Накопители Thecus N2350 будут готовы к отгрузке в конце апреля 2017 г.