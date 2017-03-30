Система CyberFT включена в Реестр российского ПО

Универсальная система защищенного электронного обмена финансовыми данными и юридически значимыми документами CyberFT включена в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» Минкомсвязи России. Продукт отнесен к классу «Серверное и связующее программное обеспечение. Системы управления процессами организации. Информационные системы для решения специфических отраслевых задач», сообщили CNews в разработчике CyberFT — российской компании «КиберПлат».

В целом система CyberFT представляет собой многофункциональный программный продукт, предназначенный для безопасной передачи финансовых и корпоративных данных между различными категориями пользователей. Система позволяет обмениваться структурированными и неструктурированными договорами, актами, счетами-фактурами и другими типами документов в рамках сквозного электронного документооборота, а также заключать сделки в электронном виде.

Платформа CyberFT разработана для повышения устойчивости отечественного рынка межбанковских расчетов и укрепления независимости финансовой системы страны в условиях санкций со стороны ЕС и США. Пользователями системы могут быть юридические и физические лица, кредитные и финансовые организации, органы государственной власти, установившие необходимое программное обеспечение. В настоящее время в системе CyberFT — более 150 участников, в числе которых — банки России и стран СНГ, а также крупные холдинговые структуры.

По информации «КиберПлат», система позволяет организовать межбанковский Cash Pooling, лишенный наиболее важного недостатка — привязки счетов к конкретному банку. Роль расчетного центра, которую обычно играет автоматизированная банковская система внутри одного банка, выполняет процессинг CyberFT. Корпоративные клиенты также могут использовать CyberFT в качестве универсального канала Host-to-Host для взаимодействия с различными банками посредством единой системы «Клиент-Банк».

Еще одна особенность системы CyberFT заключается в ее архитектуре, которая позволяет по запросам пользователей оперативно создавать новые категории сообщений при помощи конструктора форматов.

«Несмотря на все трудности импортозамещения, банки и крупные холдинги постепенно переходят на использование российских решений вместо иностранных — это закономерно и дальновидно в условиях сложных международных отношений. Платформа CyberFT полностью соответствует критериям национальной безопасности и обеспечивает сохранность коммерческой информации. Практический интерес к системе стабильно растет, и все больше игроков финансового рынка становятся ее участниками. Включение в реестр отечественного ПО станет еще одним аргументом, подтверждающим необходимость подключения к CyberFT», — считает генеральный директор компании «КиберПлат» Андрей Грибов.