СХД на базе Raidix обеспечивает бесперебойную работу ИТ-инфраструктуры «Ред Медиа»

Компания «Рэйдикс», вендор программно-определяемых СХД, и поставщик комплексных ИТ-решений SRV-Trade поставили систему хранения данных для медиахолдинга «Ред Медиа». Развернутое на стороне заказчика решение обеспечивает высокопроизводительное хранение более одного петабайта данных. Внедрение системы на базе ПО Raidix позволило холдингу поддерживать архив телевизионного контента 17 каналов и обеспечило возможность оперативного доступа к необходимым файлам, сообщили CNews в «Рэйдикс».

Среди ИТ-задач телекомпании были непрерывная трансляция и архивация видеоматериала. Использовавшиеся ранее системы хранения обнаруживали узкие места на том или ином технологическом этапе и зачастую не обеспечивали необходимого уровня производительности. ИТ-службе телеканала требовалась система, способная гарантировать быстрый доступ к большим объемам материала с минимальными инвестициями.

По отзыву заказчика, программно-аппаратный комплекс от SRV-Trade под управлением ПО Raidix удовлетворил требованиям к производительности и отказоустойчивости, принятым в медиаиндустрии, и обеспечил обработку данных в многопоточном режиме.

В «Ред Медиа» была поставлена СХД с большой емкостью хранения (от 2U/48 ТБ до 4U/108 TБ), возможностью подсоединения дополнительных дисковых полок, высокой производительностью в RAID6 и RAID7.3, поддержкой множественных видеопотоков 2К/4К и полноценной отказоустойчивостью.

Совместимость программных компонентов Raidix со стандартными комплектующими х86-64 позволила оптимизировать RAID-массивы под конкретные задачи холдинга и снизить общую стоимость обслуживания системы.

По информации «Рэйдикс», среди особенностей технологии Raidix Media: передача видео без потери кадров; доступность данных на уровне 99,9999 («шесть девяток»); балансировка производительности в соответствии с задачами заказчика за счет технологии QoSmic, позволяющей задать приоритет по активным клиентским приложениям; поддержка интерфейсов SAN (Fibre Channel, InfiniBand, iSCSI, 12G SAS) и NAS (NFS, CIF, AFP, FTP).

С 2016 г. СХД на базе Raidix обеспечивает стабильность ИТ-инфраструктуры телеканалов холдинга: «Кинопремьера», «Кинохит», «Киносемья», «Киномикс», «Мужское кино», «Киносвидание», «Наше новое кино», «Родное кино», «Кинокомедия», «Индийское кино», «Киносерия», «365 дней ТВ», «Авто Плюс», «Кухня ТВ», «Ля-минор ТВ», HD Life, «Русская ночь» и др. В настоящий момент «Ред Медиа» расширяет объем хранения и приобретает дополнительные лицензии. «Рэйдикс» совместно с SRV-Trade выполняет обслуживание и предоставляет услуги технической поддержки СХД.