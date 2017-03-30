Резидент «Сколково» помог производителю чилийского вина с цифровым маркетингом

Резидент ИТ-кластера «Сколково» международный проект AuthenticateIt («Стартап Фабрик») объявил о внедрении инструмента цифрового маркетинга, продвижения и защиты подлинности продукции для чилийского бренда бутиковых вин PengWine. Как рассказали Cnews в компании, решение AuthenticateIt позволило более полно раскрыть потенциал бренда за счёт применения маркировки GS1 DataMatrix, технологии прослеживаемости в сбытовых цепочках, а также мобильного приложения для конечного потребителя и представителей PengWine (амбассадоров) из числа сомелье и официантов.

Создание сильного, авторитетного бренда требует времени, усилий и заботы. В винодельческой промышленности, где инвесторы рискуют миллионами долларов ежегодно, защита бренда одновременно означает и защиту собственного капитала. Чилийский бренд бутикового вина PengWine решил раз и навсегда защитить свою продукцию от подделок, и сделал это в партнёрстве с AuthenticateIt, в т.ч. на рынках новых для себя стран.

Используя платформу AuthenticateIt и входящие в неё бесплатные мобильные приложения, дистрибьюторы и потребители могут легко убедиться в подлинности каждого экземпляра продукции PengWine, отсканировав маркировку на бутылке, коробке или паллете. Прослеживаемость с точностью до каждой бутылки вина гарантирует PengWine доверие потребителей и позволяет защитить цепочку поставок с одинаковым успехом по всему миру.

В результате проекта PengWine также получила прямой канал коммуникаций с конечным потребителем, ритейлерами, сомелье и официантами – всеми, кто представляет бренд и покупает продукцию.

Всё начинается с того, что потребитель сканирует штрихкод, используя приложение Shping или AuthenticateIt. Он мгновенно убеждается в подлинности товара и уже только лишь за это получает вознаграждение в виде бонусных баллов. PengWine делится через мобильное приложение различным увлекательным контентом: от истории винодельни до вкусовых оттенков каждого сорта вина. Каждый раз, когда потребитель сканирует бутылку вина, PengWine может предложить ему новую информацию, поощряя дальнейшее взаимодействие и укрепляя взаимоотношения с покупателем. Тем временем, на стороне бренда платформа AuthenticateIt строит развёрнутую картину о портрете потребителей, о том, где и как часто они покупают его продукцию. Эти данные позволяют PengWine предлагать контент и делать выгодные предложения, учитывающие особенности каждого покупателя и положительно влияющие на принятие решений в момент покупки.

Крис Милликен, соучредитель и генеральный директор PengWine, отметил: «Запуск кампании PengWine Ambassador Program состоялся в соответствии с обещанием PengWine поддержать нашу растущую сеть поклонников и деловых партнёров. Это важное нововведение состоялось на фоне нашей экспансии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы клиенты получили digital-инструмент для проверки подлинности вин. Данное решение позволяет нам эффективно взаимодействовать с нашими партнерами и потребителями».

Евгений Средняков, директор по работе с партнёрами и клиентами проекта AuthenticateIt, сказал: «PengWine является первым брендом, применившим функционал Brand Ambassador решения AuthenticateIt. Он позволяет обеспечивать сомелье, официантов и другой персонал, представляющий бренд перед потребителем, глубокими знаниями об ассортименте продукции PengWine. При этом компания имеет возможность поощрять их вклад в продвижение продукции бренда. Крис Милликен, основатель PengWine, очень чётко уловил возможности, идеологию и перспективность решения AuthenticateIt. Добиваться доверия потребителей и сокращать дистанцию общения с ними – это самая правильная стратегия для развития алкогольного бренда на многие годы вперёд. Лучший способ дифференцироваться на фоне глобальных корпораций – это стать ближе и прозрачнее для потребителя. Исследования авторитетного маркетингового агентства Temkin Group говорят о том, что доверяющие лояльные клиенты в 5 раз вероятнее попробуют новое предложение, в 5 раз вероятнее совершат повторную покупку, в 5 раз вероятнее простят ошибку и в 4 раза вероятнее порекомендуют бренд своим знакомым и друзьям».

Игорь Богачёв, вице-президент, исполнительный директор ИТ-кластера Фонда «Сколково», сказал: «Сотрудничество PengWine и AuthenticateIt – это еще один яркий пример востребованности решений участников "Сколково", в том числе на зарубежных рынках. Проект хорошо подчёркивает общемировой тренд на диджитализацию маркетинга и переход к решениям для интегрированного кросс-корпоративного управления цепочками поставок. Динамично развивающиеся компании, производящие продукты питания и товары народного потребления, должны всё больше и больше ориентироваться на подобные нишевые ИТ-решения, чтобы повышать эффективность затрат в области маркетинга и логистики.»

Лью Вай Леонг, генеральный директор сингапурской компании GS1 (партнера AuthenticateI), отметил: «Создание бренда требует много времени и усилий. Защита торговой марки имеет решающее значение не только для крупных мировых брендов, но и для таких развивающихся инновационных компаний, какой является PengWine. Крис Милликен, основатель компании, обладает очень дальновидным мышлением в части использования технологий для повышения защищённости бренда его премиальных вин PengWine, улучшения потребительской вовлеченности и доверия».