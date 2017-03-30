Процессинговый центр IntellectMoney разработал и запустил новую платежную страницу.

IntellectMoney объявила о том, что специалисты компании завершили разработку новой версии мерчанта и запустили его в рабочий режим. Как рассказали CNews в компании, все способы оплаты теперь разделены на категории: все, популярные, онлайн, без комиссии, мгновенные. Каждый способ оплаты оснащен подсказкой, которая высвечивается при наведении курсором.

Если возникают проблемы, на странице мерчанта можно заказать обратный звонок от специалиста компании. Версию мерчанта можно поменять самостоятельно, в личном кабинете.

Новая версия платежной страницы полностью соответствует требованиям безопасности стандарта PCI DSS, скорость проведения платежей увеличилась в 1,5 раза. По данным компании, статистика, собранная за период с января по март 2017 г., показывает повышение конверсии платежей на новом мерчанте на 12% по сравнению с Мерчантом 1.0.

«Для разработчиков также есть новые возможности использования мерчанта. API сильно поменялся. Поставщики могут сами создавать часть мерчанта или полностью мерчант, ориентируя его под свои потребности. Были добавлены API методы для всех способов оплаты», - отметил технический директор IntellectMoney Юрий Семячкин.