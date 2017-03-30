Orange Business Services снижает траты на связь для сотрудников «Гражданских самолетов Сухого»

Orange Business Services объявила о внедрении в компании «Гражданские самолёты Сухого» облачного сервиса Audio & Web Conferencing, предназначенного для организации аудио и web-конференций с возможностью подключения пользователей по всему миру.

Возможности сервиса позволяют проводить конференции с участием до 4 тысяч пользователей. Audio & Web Conferencing поддерживает как конференц-звонки по расписанию, с предварительным бронированием времени и даты, так и связь с коллегами в любое удобное для заказчика время без предварительного бронирования. Также в числе возможностей сервиса – совместное редактирование и согласование документов в режиме онлайн. Данные в Audio & Web Conferencing передаются по защищенной сети Orange.

«Гражданские самолёты Сухого» является крупнейшим российским производителем новых образцов авиационной техники гражданского назначения с территориально распределенной структурой. Помимо штаб-квартиры в Москве, подразделения заказчика расположены в г. Жуковский (Московская область), г. Комсомольск-на-Амуре и других регионах. Перед руководством АО «Гражданские самолёты Сухого» стояла задача сократить расходы на служебные командировки сотрудников. Благодаря возможностям сервиса Audio & Web Conferencing, заказчику удалось не только существенно снизить транспортные затраты, но и уменьшить время согласования технической документации и других вопросов внутри компании.

Помимо подразделений, расположенных на территории России, «Гражданские самолёты Сухого» работает с зарубежными партнерами, что также подразумевает необходимость командировок для решения производственных вопросов. Благодаря сервису Orange Audio & Web Conferencing, у специалистов компании «Гражданские самолеты Сухого» и их зарубежных партнеров появилась возможность осуществлять аудио и видеозвонки, а также организовывать многопользовательские конференции, к которым можно подключать сотрудников, находящихся в любой точке мира и использующих любое устройство связи, в том числе аналоговый телефон. Переход на Orange Audio & Web Conferencing позволил АО «Гражданские самолёты Сухого» сократить количество звонков по телефонам с использованием международного роуминга. При работе через сервис Orange Audio & Web Conferencing, расходы заказчика на организацию аудиоконференций с использованием международного роуминга были, в среднем, снижены в пять раз.

Подготовительные работы по внедрению сервиса Orange Audio & Web Conferencing в АО «Гражданские самолёты Сухого» начались в декабре 2016 г., с 1 января 2017 г. сервис работал в тестовом режиме. В конце февраля заказчик и Orange Business Services подписали договор и запустили Audio & Web Conferencing в промышленную эксплуатацию. «Благодаря современным технологическим решениям, предоставленным Orange Business Services, ведущая российская самолетостроительная компания сумела не только уменьшить расходы на связь, но и значительно ускорить процессы согласования и принятия решений, что является одним из важнейших элементов цифровой трансформации бизнеса», – говорит Елена Краюшкина, директор департамента по бизнес-решениям и инновациям Orange Business Services в России и СНГ.