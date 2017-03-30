Microsoft представила масштабное обновление Windows 10 Creators Update

Microsoft объявила о доступности нового масштабного обновления Windows 10 Creators Update, которое можно будет установить с 11 апреля.

Работая над последним крупным обновлением Windows 10 Creators Update, Microsoft исходила из того, что каждый человек обладает творческим потенциалом, и творчество – неотъемлемая часть жизни любого из нас. Windows 10 Creators Update подарит пользователям возможность использовать 3D и цифровые чернила Windows Ink, с удовольствием играть, продуктивно работать и узнавать новое.

Список новых возможностей Windows 10 Creators Update включает:

3D-экосистему и новые возможности платформы смешанной реальности

Интерактивные игровые трансляции Beam для геймеров

Более быстрый, безопасный, удобный и увлекательный интернет-серфинг с браузером Microsoft Edge

Обновленную систему безопасности от современных киберугроз и улучшенные настройки конфиденциальности

Более подробная информация о Windows 10 Creators Update на английском языке доступна в блоге Юсуфа Мехди, корпоративного вице-президента Microsoft, группы Windows and Devices. Также доступен русский перевод этого текста в блоге Windows.