HyperX обновила линейку модулей ОЗУ FURY DDR4 с авторазгоном до 2666 МГц

HyperX (подразделение Kingston Technology Company) объявила о пополнении линейки модулей ОЗУ HyperX FURY DDR4 новыми моделями черного, красного и белого цветов с поддержкой автоматического разгона до 2666 МГц. Как рассказали CNews в компании, HyperX – первый бренд, который выпустил модули памяти, автоматически распознающие конфигурацию системы и способные самостоятельно разогнаться до максимальной частоты. Модули памяти FURY DDR4 оптимизированы для работы с чипсетами Intel 200 и Intel X99, а также протестированы на совместимость с новыми процессорами AMD Ryzen в лабораториях HyperX и партнёров-производителей материнских плат.

«Модули памяти FURY DDR4 стали нашими самыми популярными модулями DDR4. С новыми версиями у пользователей появится больше возможностей для выбора при сборке современного игрового ПК, – отметила Кристи Эрнт (Kristy Ernt), руководитель направления памяти бренда HyperX. – Три цвета позволят каждому геймеру, который хочет обновить свой ПК или собрать новый с нуля, подобрать подходящую расцветку, которая будет сочетаться с другими компонентами системы».

Модули ОЗУ HyperX Fury DDR4 работают с 2, 4, 6, 8 или 10-ядерными процессорами Intel, что обеспечивает максимальную производительность при обработке видео, рендеринге 3D-графики и вычислениях с ИИ. Стильный низкопрофильный теплоотвод модулей сочетается с дизайном современных материнских плат Asus, ASRock, Gigabyte, MSI и других производителей. Память DDR4 на 100% протестирована на совместимость с другими устройствами и оптимизирована для быстрого и удобного разгона. Более подробная информация о совместимости доступна на сайте HyperX и на сайтах партнёров-производителей материнских плат.

Модули памяти FURY DDR4

Память FURY DDR4 выпускается в вариантах емкостью 4, 8 или 16 ГБ, в подобранных комплектах из 2 модулей по 8, 16 или 32 ГБ и в комплектах из 4 модулей по 16, 32 или 64 ГБ. Частоты памяти составляют 2133 МГц, 2400 МГц, 2666 МГц, CAS-латентность CL14, CL15, CL16, напряжение питания 1,2 В, габариты 133,35 мм x 34,04 мм.

В апреле 2017 года новые комплекты и модули памяти FURY DDR4 появятся в продаже в розничной сети и интернет-магазинах партнёров HyperX. Продукт защищён пожизненной гарантией и обеспечивается технической поддержкой бренда HyperX.