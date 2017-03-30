Honeywell представила новую систему автоматизации управления изменениями для промышленных предприятий

Подразделение «Промышленная автоматизация» компании Honeywell объявило о выводе на рынок программного обеспечения для управления изменениями и документирования, которое поможет заказчикам обеспечить согласованную работу промышленных систем управления. Honeywell Trace дает возможность заменить бумажные документы и электронные таблицы автоматизированным решением, сообщили CNews в Honeywell. Решение позволяет свести к минимуму ошибки, связанные с изменениями в конфигурации, повысить производительность труда персонала и упростить управление средствами автоматизации, обеспечивая единое интегрированное представление о сложных взаимодействиях разных систем.

По словам разработчиков, благодаря использованию Honeywell Trace возможно сократить количество выполняемых вручную операций поиска и устранения неполадок до 80%, ускорить сбор данных на 300%, сократить объем работ по обеспечению качества проекта на 33% и объем заводских приемочных испытаний до 33%. С помощью решения пользователи также могут проводить оценку экономии за счет повышения производительности.

«Ввиду расширения наших программ, ориентированных на конечные результаты, и нашего постоянного стремления к оптимизации всех процессов и инструментов очень важно иметь возможность быстро и точно собирать и анализировать информацию о работе систем, истории конфигурации и условиях эксплуатации, — считает Джон Рудолф (John Rudolph), вице-президент и генеральный директор подразделения «Промышленная автоматизация», направление решений сопровождения жизненного цикла. — Honeywell Trace отвечает этим ключевым требованиям, обеспечивая пользователей важными данными, информируя их о том, когда и с какой целью были предприняты те или иные действия в системе управления, и как они согласованы с действиями в прошлом. Высокая точность и широкий охват анализа изменений могут помочь сэкономить несколько дней ручного труда».

В целом Honeywell Trace представляет собой передовое решение для сбора данных, которое помогает наладить контроль за конфигурацией систем управления и обеспечивает автоматическое документирование коллективных знаний организации и сведений о действиях персонала. Эти усовершенствования помогут компаниям соответствовать нормативным требованиям, сократить количество ошибок в конфигурации, уменьшить временные затраты на планирование проектов и упростить процесс поиска и устранения неполадок и расследования происшествий, утверждают в Honeywell.

Решение собирает и сохраняет данные о конфигурации системы через заданные интервалы времени (каждые 3-4 часа). При помощи тщательно продуманного механизма контроля изменений Honeywell Trace заблаговременно выявляет и регистрирует изменения и автоматически обнаруживает отклонения, обеспечивая пользователей информацией, необходимой для бесперебойной и эффективной работы оборудования.

«Пользователи системы Trace могут добиться существенного сокращения объема ручных операций при поиске и устранении неполадок, снизить трудоемкость процессов обеспечения качества и заводских приемочных испытаний, а также ускорить сбор данных», — продолжил Джон Рудолф.

Honeywell Trace позволяет разделить объект на логические сегменты, чтобы руководители предприятий, специалисты по безопасности, инженеры и другие сотрудники имели возможность контролировать изменения в группах компонентов путем анализа зарегистрированных мгновенных снимков состояния системы. Как пояснили в компании, регистрация таких снимков не нарушает работу оборудования, поскольку данное программное обеспечение не оказывает никакого влияния на систему во время сбора данных. Персонал может оценивать влияние изменений на рабочие показатели с помощью отчетов о состоянии системы, лучше разбираться в логике и потоках данных и избегать проблем при техобслуживании.

За счет управления резервными каналами ввода-вывода Honeywell Trace упрощает контроль состояния оборудования, резервирование аппаратных средств и оптимизирует планирование проекта. Инженерные группы могут поддерживать свою топологию сети и аппаратных средств, не обновляя ее при каждом изменении. Решение также помогает принимать более взвешенные решения, что способствует оптимизации производственных операций.

Новое ПО содержит функции поиска и запроса параметров. В составе решения предлагаются возможности для интеллектуального анализа изменений, настраиваемые пользователем средства обнаружения нарушений, средства оценки характеристик системы в реальном времени и интуитивно понятный пользовательский интерфейс с информационными панелями и логическими сетевыми схемами.