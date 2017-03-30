Garmin представила спортивные часы Forerunner 935 и датчик Running Dynamics Pod. Фото

Garmin анонсировала выпуск многофункциональных спортивных часов с GPS/ГЛОНАСС-навигацией Forerunner 935. Как рассказали CNews в компании, с выходом устройства на рынок поклонники триатлона и других видов спорта получат электронного помощника для тренировок любой интенсивности.

У новой модели спортивных часов Garmin расширен спектр сопровождения занятий по роду деятельности: это могут быть бег, велоспорт, плавание, беговые лыжи, туризм, кроссовый бег, паддлбординг, гребля, силовые/ кардиотренировки и даже гольф. Беговые часы с GPS/ГЛОНАСС приемником, функциями «мультиспорт» и весом всего 49 г предназначены для спортсменов, которым в период тренировок и в момент соревнований необходимы подробные биохимические данные наравне с долгим временем автономной работы гаджета.

Устройство позволяет получить данные динамики для бега, велоспорта и плавания, включая баланс времени контакта с землей, длину шага, коэффициент вертикальных колебаний. Для сбора дополнительной информации понадобятся дополнительные аксессуары – нагрудный пульсометр HRM-RUN или HRM-Tri, либо датчик Running Dynamics Pod, который выходит на рынок одновременно с Forerunner 935. Устройство совместимо и с другими беспроводными аксессуарами, расширяющими возможности прибора: мониторами сердечного ритма, датчиком частоты вращения педалей, датчиком-шагомером.

Часы также рассчитывают VO2 max и лактатный порог, составляют прогноз времени на соревнованиях и дают рекомендации по восстановлению. Прибор измеряет частоту пульса прямо на запястье, что позволяет спортсменам чувствовать себя более свободными во время соревнований. Сами часы могут использоваться с быстросъемными ремешками Quickfit.

Спортивные часы Garmin Forerunner 935

Forerunner 935 позволяет подключить множество дополнительных функций. Для любителей соревнований предлагаются сегменты Strava в реальном времени, чтобы превратить каждую пробежку или велосипедный заезд в виртуальное состязание. При покупке Forerunner 935 пользователи получают бесплатную пробную 60-дневную подписку на Strava Premium, затем эта опция будет доступна в платном режиме по дополнительной подписке.

Обладателям Forerunner 935 доступно приложение TrainingPeaks, которое разрешает осуществлять коммуникацию с «удаленным» тренером. Спортсмен может тренироваться в любой точке мира и взаимодействовать как с собственным тренером, так и с тренером из базы приложения. TrainingPeaks подгружает готовые тренировочные планы и сохраняет данные по личной статистике пользователя.

Датчик Running Dynamics Pod

Часы совместимы с сиcтемой Varia: устройство подразумевает установку сопряжения с велосипедными фарами или радаром, который сообщает о транспорте, приближающемся со спины. Часы также осуществляют автоматическую загрузку данных в Garmin Connect, живое и групповое слежение, ежедневное отслеживание активности, звуковые подсказки, управление воспроизведением музыки, интеллектуальные оповещения и публикации данных в социальных сетях. При помощи платформы Connect IQ часы могут быть персонализированы виджетами и циферблатами сторонних разработчиков.

Благодаря своим навигационным возможностям, устройство ловит большое количество спутников и обеспечивает уверенный прием вне зависимости от точки нахождения спортсмена.