«Брис-Босфор» увеличил прибыль на 15% с помощью «1С:Предприятие 8»

WiseAdvice объявила о завершении проекта автоматизации работы холдинга «Брис-Босфор» – крупнейшего производителя обуви в России. Как рассказали CNews в компании, новая система «1С:ERP Управление предприятием 2» помогла наладить оперативный контроль остатков товаров и полуфабрикатов на складе, на треть ускорить обработку входящих заказов, организовать эффективное планирование загрузки производства. Производственные затраты сократились на 10%, себестоимость продукции снижена, прибыль предприятия увеличилась на 15%.

«Брис-Босфор» – крупнейший российский производитель, выпускающий в год более 30 млн пар обуви, что составляет более 30% российского обувного производства. Предприятие реализует свою продукцию через собственные фирменные магазины, а также через дистрибьюторскую сеть, которая охватывает всю территорию России и крупные города ближнего и дальнего зарубежья.

Производственная площадка компании расположена в Новороссийске, на расстоянии 1500 км от головного офиса в Москве. Склады работают в подмосковном городе Видное и Новороссийске, филиалы – в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре. Ежедневно предприятие производит до 90 тысяч пар обуви. Для оптимальной загрузки производства и своевременного выполнения заказов необходима согласованность в действиях департамента закупок, отдела продаж, казначейства и складов. Для контроля рентабельности заказов требуется точно рассчитывать плановую и фактическую себестоимость, а значит, нужна система поддержки управленческих решений, планирования и аналитики.

Ранее каждое из подразделений холдинга работало в собственной обособленной базе данных. Специалисты головного офиса для учета и управления денежными средствами использовали электронные таблицы, что не позволяло оперативно соотнести заявки на расход денежных средств с установленными лимитами и условиями контрагентских договоров. Для документооборота использовался почтовый клиент, в связи с чем, согласование документов не имело четкого маршрута и часто «зависало». Руководство не могло получить достоверной аналитической информации для планирования производства и расчета себестоимости продукции.

На складах использовалась система управления адресным складом, но отчеты для других департаментов о поступлениях и отправках товаров и полуфабрикатов, о возвратах и браке заполнялись вручную. Поэтому менеджеры при обработке заказов зачастую не учитывали имеющиеся запасы нужного товара и сырья, просто оформляли заказ на производство нового товара и закупку необходимых для производства материалов.

Руководство «Брис-Босфор» поставило задачу повышения рентабельности производства. Для этого нужно было усилить контроль за своевременностью и правильностью закупок полуфабрикатов и материалов, ускорить обработку заявок, оптимизировать процессы казначейства, создать план загрузки производственных мощностей, повысить оперативность поступления информации о приходах и остатках со складов, снизить количество запасов. Кроме того, необходимо было внедрить новую эффективную систему документооборота, которая позволила бы ускорить обмен документами между подразделениями, сократить время на согласование договоров и заявок на расходование денежных средств, усилить контроль за выполнением поручений.

Для решения поставленных задач были выбраны системы «1С:ERP Управление предприятием 2» и «1С:Документооборот КОРП». Партнером по внедрению стал департамент автоматизации ГК WiseAdvice.

Работы по внедрению выполнялись с использованием «1С:Технологии Быстрого Результата» (технологии управления проектами внедрения решений системы «1С:Предпряитие», которая позволяет получать быстрые, регулярные и значимые для заказчика результаты), а также SCRUM – методологии гибкой разработки программного обеспечения. В результате первый рабочий функционал системы заказчик получил всего за полтора месяца после начала проектных работ, а полноценную систему управления казначейством – за два месяца.

«1С:ERP» интегрирована с обособленной системой управления складом, в которой работники склада фиксируют физическое местонахождение партий товара или полуфабрикатов на территории склада. Информация о поступлениях, отгрузках и резервах после ее внесения в складскую систему сразу же зеркально отображается в «1С:ERP». Теперь менеджеры в режиме реального времени получают полную и достоверную информацию о состоянии складских запасов. Остатки и возвраты продукции, которые ранее залеживались, а зачастую и "терялись" на складе, оперативно вводятся в оборот и включаются в заказы мелкими партиями с полными товарными характеристиками. В результате объемы материальных запасов удалось снизить на 25%.

Проведенная во время проекта детальная инвентаризация выявила, что количество неучтенной продукции и полуфабрикатов на складе переупаковки достигало 10% от общего объема запасов. Эта продукция никак не использовалась и чаще всего не учитывались. Управление складом через «1С:ERP» позволило фиксировать в системе остатки партий сразу после переупаковки. В результате запасы склада переупаковки сведены к нулю.

Обработка полученных заказов ускорилась более чем на 30%. Сотрудники отдела продаж, склада и производства теперь работают в одной системе. Это дает возможность менеджерам по продажам – неважно, находится специалист в центральном офисе или в филиале – быстро резервировать подходящий товар на складе или оформлять заказы на производство «одним кликом».

Организовано оперативное планирование загрузки производства. Система в режиме реального времени отображает движение материалов в цехах, полуфабрикатов и готовой продукции на склад. Минимизированы дублирующие закупки материалов и полуфабрикатов, в связи с чем, расходы на них сократились на 10%, а себестоимость готовой продукции снизилась до 5%.

Создана новая эффективная система электронного документооборота, которая позволила сократить трудозатраты на согласование документов во всех подразделениях холдинга на 30%. Построена схема согласования для всех внутренних (заявки на расходование денежных средств) и внешних (договора) документов. Заявки на расходование денежных средств согласовываются строго с учетом установленных лимитов бюджетов. Исключено нецелевое расходование денежных средств. Система контроля поручений не позволяет "зависать" согласованию.

Данные о деятельности всех подразделений консолидируется теперь в одной системе. Для формирования отчетности и получения необходимой аналитики теперь не нужно сверять данные по телефону и использовать электронные таблицы. В итоге получение управленческой отчетности ускорилось минимум в 3 раза, а подготовка регламентированной отчетности – в 5 раз.

Ютландова Елена Владимировна, директор по экономике и финансам торгово-производственного холдинга «Брис-Босфор», отметила: «Внедрение ERP-системы на базе «1С:Предприятие» дало самые высокие результаты в кратчайшие сроки. Достаточно сказать, что рост прибыли составил 15 %. Мы добились снижения производственных издержек на 10% и объемов материальных запасов на 25%, максимально точно рассчитываем себестоимость партий. Рентабельность производства выросла, дав возможность снизить себестоимость продукции и получить дополнительную прибыль. Наши специалисты были отлично знакомы с продуктами 1С, с логикой работы и интерфейсом программ, но даже при этом с новой системой нам удалось сократить трудозатраты различных подразделений на рутинные операции управления и учета до 30%».