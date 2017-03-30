Банк «Агора» внедрил систему ДБО для физлиц на базе решений R-Style Softlab

Компания R-Style Softlab завершила проект внедрения в банке «Агора» (бывший «Русский элитарный банк», г. Москва) систем дистанционного банковского обслуживания физических лиц — интернет-клиента InterBank Retail и мобильного приложения InterBank Retail Mobile на платформах Android и iOS. Обе системы уже доступны для пользования клиентам финансовой организации, сообщили CNews в R-Style Softlab

Ожидается, что новые возможности по работе с гражданами помогут кредитному учреждению расширить объемы бизнеса в Москве и в филиале в Якутске. Пользователям систем удаленного обслуживания доступны такие востребованные операции, как просмотр информации по счетам и картам, выписки по банковскому счету, денежные переводы, налоговые платежи, оплата услуг сторонних организаций, открытие, пополнение и закрытие вкладов, обмен валюты и многое другое.

Наряду с непосредственным внедрением систем электронного банковского обслуживания, R-Style Softlab реализовала их взаимодействие с АБС RS-Bank v. 5.5, которая автоматизирует деятельность банка более 20 лет. Также в ходе проекта специалисты компании реализовали интеграцию с процессингом Промсвязьбанка (OpenWay) и с платёжной системой Contact.

«Использование систем ДБО должно стать альтернативой личному посещению офиса банка, — рассказал Алексей Вещиков, советник председателя правления по ИТ-технологиям банка «Агора». — Разработанные R-Style Softlab удаленные каналы обслуживания позволяют предложить нашим клиентам круглосуточный доступ ко всем востребованным банковским услугам».

«Полноценная работа финансовой организации с клиентами предполагает наличие современной ДБО-системы, — отметил Вячеслав Алексеев, директор департамента систем электронного банковского обслуживания компании R-Style Softlab. — В банке “Агора”, который является нашим давним партнером, мы автоматизировали это направление деятельности, предложив удобное и функциональное решение».