Wanda и IBM создадут Wanda Cloud Company для вывода IBM Cloud на рынок Китая

Wanda Internet Technology Group и IBM объявили о подписании соглашения о создании Wanda Cloud Company с целью выхода Wanda на рынок публичных облаков с использованием платформы IBM Cloud. Как рассказали CNews в компании, новое совместное предприятие предоставит китайским компаниям доступ к лучшим технологиям облачной инфраструктуры и платформы IBM в виде сервисов (SaaS и PaaS).

Облачная платформа IBM помогает трансформировать бизнес-процессы за счет представленных на ней передовых технологий, например, системы Watson, блокчейна и интернета вещей. Заказчики могут использовать их для поиска новых возможностей получения прибыли. На церемонии подписания договора в Пекине присутствовали председатель правления Wanda Group Ван Цзяньлинь и председатель правления, президент и генеральный директор IBM Джинни Рометти.

Wanda будет внедрять инновационные технологии на платформе IBM Cloud по всей стране с помощью сети облачных ЦОДов. IBM продолжит модернизацию своей платформы для предоставления Wanda передовых облачных сервисов, которые будут способствовать цифровой трансформации предприятий в Китае. Эти решения позволят китайским предприятиям повысить эффективность бизнеса, производительность и способствовать развитию инноваций. Подписанное соглашение является ответом на растущий спрос на облачные и когнитивные технологии на китайском рынке и поддерживает стратегию Китая «Интернет+».

Благодаря новому партнерству IBM сможет представить технологии Watson на китайском рынке, начав с сервисов Watson Conversation, которые позволяют разработчикам добавить естественный язык взаимодействия между приложениями и покупателями. В будущем в рамках партнерства планируется запустить дополнительные сервисы Watson, которые обеспечат развитие одной из самых конкурентоспособных облачных платформ в Китае.