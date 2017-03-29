Виртуальная АТС Mango Office интегрирована с retailCRM

Компания «Манго Телеком», разработчик облачных решений для бизнес-коммуникаций, объявила об интеграции сервиса телефонии Mango Office со специализированной CRM для онлайн-торговли — retailCRM. Виртуальная АТС Mango Office позволяет интернет-магазину, использующему retailCRM, упростить и ускорить работу, сообщили CNews в «Манго Телеком».

Например, в процессе создания и подтверждения заказа менеджер магазина получает возможность делать звонок клиенту буквально в один клик непосредственно из интерфейса CRM-системы, одновременно загружая данные из профиля клиента, историю взаимодействия с ним, статус исполнения других текущих заказов и иные данные — для дополнительных и кросс-продаж.

Благодаря технологии FMC (Fixed Mobile Convergence) в сервис Mango Office, интегрируемый с retailCRM, включена и сотовая связь. Сотрудники службы доставки на выезде контактируют с клиентами при помощи мобильных телефонов, при этом вызовы также проходят через виртуальную АТС, а не устанавливаются напрямую. Это означает, что запись и статистика звонков ведется, как на стационарных рабочих местах менеджеров, и у руководителя службы доставки появляется доступ к аналитическим сведениям и содержанию конкретных переговоров, чтобы полностью контролировать качество обслуживания и прямое взаимодействие курьеров с покупателями.

В общей сложности с подключением Mango Office интернет-магазин приобретает целый ряд функциональных обновлений в части клиентских коммуникаций. При этом с технической точки зрения запуск виртуальной АТС на retailCRM реализован просто, занимает не более 10 минут, не требует дополнительной софтверной разработки и программирования, подчеркнули в «Манго Телеком».

Ранее возможность интеграции сервиса Mango Office уже получили платформы amoCRM, «Битрикс24» и «РосБизнесСофт».

«Благодаря интеграции нашего сервиса с CRM все больше компаний объединяют уже имеющиеся в их распоряжении бизнес-приложения с виртуальной АТС, — отметил Александр Шикинов, директор по продажам «Манго Телеком». — Ее функционал позволяет реализовать продвинутые сценарии взаимодействия с клиентами, более результативно распределять задачи и нагрузки, собирать быструю и глубокую аналитику. И, что самое ценное, доступ ко всем этим мощным инструментам открывается в периметре уже настроенной, собственной CRM, без остановок и доработок».