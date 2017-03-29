Управление технологиями переходит от ИТ к другим отделам

Более двух третей (71%) руководителей полагают, что управление технологиями, которое раньше осуществлялось отделом ИТ, переходит к другим подразделениям. Это объясняется тем, что в российских компаниях бизнес-направления все чаще берут под свой контроль развитие инноваций на базе ИТ, сообщили CNews в компании VMware по итогам исследования.

Как показал опрос 2 тыс. лиц, ответственных за принятие решений по ИТ, и 2 тыс. руководителей бизнес-направлений по всему миру, подобная децентрализация несет в себе ряд значительных преимуществ для бизнеса. Так, у компаний в России появляется больше свободы действий для развития инноваций (62%), они могут быстрее выводить на рынок новые продукты и услуги (56%), а также быстрее реагировать на изменение рыночных условий (54%). Новая тенденция имеет преимущества и с точки зрения человеческих ресурсов: по мнению участников исследования, переход управления технологиями от ИТ к бизнес-руководителям повышает удовлетворенность сотрудников (60%) и позволяет привлекать более талантливые кадры (52%).

«При децентрализации ИТ любой сотрудник любого бизнес-подразделения организации может покупать, устанавливать программные продукты и обеспечивать их техническую поддержку. Это понятие также может включать использование ПО, которое не было одобрено ИТ-отделом (например, Dropbox)», — пояснили в VMware.

Однако этот процесс связан с рядом трудностей. Представители различных отраслей считают, что он влечет за собой дублирование расходов на ИТ-услуги (57%), отсутствие четких границ ответственности за ИТ (48%) и покупку небезопасных решений (47%). Кроме того, децентрализация происходит вопреки желанию ИТ-сотрудников: большинство из них (68%) хотели бы еще большей централизации ИТ. В частности, руководители ИТ-отделов хотят сохранить контроль над такими ключевыми функциями, как обеспечение сетевой безопасности и соответствия стандартам (56%), тестирование и разработка приложений (42%), а также работа с сервисами в публичных облаках (40%).

«Контекст “Трансформируйся или умри” с постоянно меняющимися экономическими условиями и стремительным развитием конкурентной среды уже кардинально изменил многие компании, — считает Александр Василенко, глава представительства VMware в России и СНГ. — Одна из самых сложных организационных задач, которая стоит перед компаниями — это управление происходящими изменениями. Облачные технологии и мобильность демократизировали ИТ. Однако очень часто такая децентрализация проходит без должного контроля. В результате в попытке эволюционировать компании повышают затраты, ставят под угрозу безопасность и вносят путаницу в распределение обязанностей и ответственности. Найти правильный баланс — задача многих компаний, и ее необходимо решать совместно с отделом информационных технологий».

Руководители придерживаются единого мнения о контроле над развитием инноваций внутри компаний. Так, более двух третей (72%) из них считают, что ИТ-отдел должен дать бизнес-подразделениям возможность развивать инновации. При этом он должен задавать направление стратегического развития и отвечать за информационную безопасность. Необходимо оставить за ИТ функцию контроля и, в то же время, разрешить развитие инноваций в рамках других направлений, убеждены респонденты.

«Это уже не “теневые ИТ”, они остались в прошлом, теперь это “ИТ-мейнстрим”, — заявил Артем Гениев, архитектор бизнес-решений VMware. — Децентрализация уже началась. В ее основе — жажда скорости, характерная для современной деловой среды: никогда прежде мы не видели такой сильной потребности в новых, мгновенно доступных приложениях, услугах и методах работы. Признав, что перемены происходят на самом деле, и адаптировавшись к ним, ИТ может оставаться неотъемлемой частью управления изменениями. Новейшие технологии и приложения станут двигателем цифровой трансформации только тогда, когда с ними можно будет работать в любом облаке, доступ к ним будет быстрым и простым, и они будут находиться в защищенной среде».