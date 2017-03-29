Transporeon представила новое мобильное приложение для отслеживания статуса доставки грузов

Группа Transporeon объявила о запуске нового приложения Mobile Order Management (мобильное приложение для отслеживания статуса доставки груза, сокр. МОМ). Решение позволяет информировать о расчетном времени прибытия, интегрируя всех участников логистической цепи в единое информационное пространство, сообщили CNews в Transporeon. Грузоотправители, перевозчики и грузополучатели, имея в каждый момент времени актуальную информацию о месте нахождения доставляемого груза, могут повысить уровень лояльности клиентов и сервиса, оптимизировать свои бизнес-процессы и увеличить маржинальность.

В целом Mobile Order Management представляет собой простое в использовании мобильное приложение, которое обеспечивает получение информации о статусе груза в режиме реального времени, что, в свою очередь, позволяет вовремя предвидеть возможные задержки, заранее предупредить клиента, предпринять необходимые меры. Вся необходимая транспортная и сопроводительная документация может быть приложена к заказу через приложение МОМ и будет доступна сразу всем участникам логистической цепочки. Решение позволяет непосредственно в приложении расписаться за получение заказа, приложить скан-копии сопроводительных и транспортных документов.

МОМ сможет автоматически рассчитать и проинформировать об ожидаемом времени прибытия груза. Возможна настройка рассылки автоматических уведомлений об изменении статусов доставки с учетом отслеживания GPS-позиции. Решение также интегрируется с модулем «Управление расписанием/бронированиями на погрузку/выгрузку», позволяя оперативно реагировать на любые ситуации отклонения от запланированного расписания.

По словам разработчиков, приложение может быть установлено на любой смартфон, для этого можно направить водителю ссылкой транспортное задание напрямую из модуля «Назначение транспорта». Таким образом, вся информация по исполняемому транспортному заказу будет целостной, при этом вовлеченные стороны будут иметь необходимый уровень доступа.

Новое приложение приобрело более понятный и простой в использовании интерфейс и может быть дополнительно настроено с учетом индивидуальных потребностей и конкретных задач каждого клиента, указали в Transporeon.

«Анонсируя новое приложение, мы отвечаем растущим, быстро меняющимся потребностям грузоотправителей и перевозчиков во всем мире, — заявил Питер Ферстер (Peter Förster), управляющий партнер Transporeon. — За последние четыре года мы оптимизировали технологию, еще более детально изучили потребности бизнеса наших клиентов и сделали необходимые улучшения».

По словам д-ра Харальда Варела (Dr. Harald Varel), руководителя разработок Transporeon, «понимая потребности наших клиентов, мы постоянно инвестируем в инновации и разработку наших продуктов, а также предлагаем сопровождение и поддержку на русском и других языках для грузоотправителей, перевозчиков и водителей».