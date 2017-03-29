Softline обеспечила банк «Ассоциация» системой хранения данных NetApp

Компания Softline поставила коммерческому банку «Ассоциация» систему хранения данных NetApp. В результате заказчик модернизировал ИТ-инфраструктуру и обеспечил бесперебойную работу автоматизированной банковской системы и системы виртуализации, сообщили CNews в Softline.

У банка возникла потребность в дополнительных ИТ-ресурсах: для обеспечения дальнейшего развития и оптимизации автоматизированной банковской системы была нужна бо́льшая дисковая емкость и производительность. Поставщиком была выбрана Softline, которая является давним партнером банка «Ассоциация».

Проведя экспресс-аудит ИТ-инфраструктуры заказчика, специалисты Softline предложили за счет модернизации устаревшего оборудования для хранения и обработки данных расширить процессорные и дисковые ресурсы. После того как были определены требования к новой СХД и ее конфигурация, банку была поставлена система хранения данных NetApp FAS2552 на SSD-дисках. Решение отличает высокая производительность и универсальность. Кроме того, оно было легко интегрировано с уже используемым оборудованием, отметили в компании.

«В результате проекта мы получили масштабируемую систему хранения данных с гибким выделением ресурсов, обеспечивающую бесперебойную работу всех ключевых ИТ-сервисов и автоматизированной банковской системы. В дальнейшем на базе оборудования можно построить отказоустойчивое решение для оперативного восстановления критически важных данных», — отметил Алексей Коношенок, руководитель службы автоматизации коммерческого банка «Ассоциация».

«Softline имеет экспертизу по поставке оборудования для комплексных проектов. Наши специалисты учитывают специфику каждого кейса и предлагают заказчикам оптимальное решение под их задачи. Мы поставили банку “Ассоциация” систему хранения данных, которая ориентирована на растущую и ресурсоемкую инфраструктуру. Ее использование позволит эффективно распределять ИТ-ресурсы и обеспечит корректное функционирование корпоративных систем», — сказал Иван Левкин, инженер-консультант компании Softline.