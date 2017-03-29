Россия: проекты по цифровой трансформации реализуются в 48% компаний

Результаты аналитических исследований показали, что в ближайшие два года цифровые преобразования станут основной задачей бизнеса. В России и мире участники опросов отмечали, что с помощью цифровой трансформации их компании пытаются прийти к новым бизнес-моделям, открыть новые источники доходов и переосмыслить подход к аналитике данных, сообщили CNews в Hitachi Data Systems.

Для того, чтобы оценить прогресс и перспективы такого явления, как цифровая трансформация бизнеса, Hitachi Data Systems провела два независимых исследования в партнерстве с разными аналитическими организациями. Первое исследование, выполненное совместно с экспертами Forbes Insight, основывалось на данных, полученных от 573 респондентов из числа руководителей высшего звена компаний Северной и Латинской Америки, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. В опросе участвовали представители самых разных отраслей, наиболее активными были респонденты из секторов технологии и услуги (20%), телекоммуникации (10%) и финансовые услуги (14%). Аналогичное исследование было проведено и в России: в партнерстве с OSP Data было опрошено более 100 ИТ-руководителей крупного бизнеса из тех же отраслей.

Сравнение двух исследований показывает, что темпы цифровой трансформации в России пока отстают от мировых показателей. Так, 90% респондентов опроса Forbes Insight утверждают, что в их компаниях процессы цифровой трансформации уже запущены: при этом 31% и 32% опрошенных считают, что модернизация их предприятий находится на среднем (создана приемлемая технологическая инфраструктура и стратегия преобразований, внедрен ряд цифровых решений) и продвинутом (технологическая инфраструктура модернизирована, а стратегия внедрения цифровых технологий работает в масштабах предприятия) уровнях соответственно. В России 48% опрошенных отметили, что в той или иной степени проекты по цифровой трансформации в их компаниях уже осуществляются. Еще 35% российских респондентов в данное время определяются относительно стратегии будущих преобразований.

«Мы выяснили, что в ближайшие годы цифровые преобразования будут более приоритетным предметом инвестиций, чем новые продукты или расширение бизнеса, — рассказал Юрий Скачков, генеральный директор Hitachi Data Systems в России и СНГ. — Более половины опрошенных как в России, так и за рубежом планируют стимулировать развитие бизнеса с помощью внедрения технологий аналитики данных, при этом большинство респондентов ожидают, что идеи цифровых преобразований будут исходить от высшего руководства компании».

Юрий Скачков прокомментировал и другие различия между процессами цифровой трансформации в России и за рубежом, отраженные в исследовании. Так, зарубежные компании в ходе преобразований рассчитывают уделять внимание по большей части облачным вычислениям (56%), мобильным технологиям (29%) и аналитике (29%). Интернет вещей набрал не многим меньше — 24% голосов. В то же время, в нашей стране самой главной технологией для цифровых перемен респонденты признали аналитику больших данных (61%), далее следуют мобильные технологии (56%) и облака (51%). Различия между мировым и российским рынками обнаружилось также в сфере инвестиционных приоритетов: за рубежом бизнес концентрирует инвестиции на новых технологиях (51%) и расширениях возможностей аналитики (51%); а в фокусе инвестиций на российских предприятиях — клиентоориентированные проекты (62%) и разработка новых продуктов и услуг (52%).

По словам Юрия Скачкова, определить, чья модель цифровой трансформации при таких условиях будет более эффективной, невозможно и даже бессмысленно. «Преобразование бизнеса не сводится к внедрению высоких технологий. Технологии используются, скорее, как средство осуществления преобразований, выходящих далеко за рамки бизнес-деятельности. Преобразования с использованием цифровых технологий зависят от организационной культуры и работы отдельных сотрудников не в меньшей степени, чем от внедрения технологических решений. Самая сложная задача при этом — изменить образ мышления людей, подготовить сотрудников к модернизации компании».

Основное сходство результатов опроса российских и зарубежных участников состоит в том, что все они считают цифровую трансформацию приоритетным процессом для любого предприятия на ближайшие два года. Особенно это касается крупных компаний, долгое время являвшихся отраслевыми лидерами и привыкших опираться на консервативную бизнес-модель. «У них просто нет выбора. Либо они полным ходом осуществляют преобразования, либо рискуют оказаться вытесненными очередным успешным стартапом — независимо от того, в какой отрасли работают», — прокомментировал результаты опроса вице-президент по маркетингу продуктов компании SAP Питер Руссо.

Участники исследования в России уверены, что в ближайшие два года цифровая трансформация в корне изменит процессы создания продуктов и услуг (57%) и методы взаимодействия с клиентами (56%). Еще 45% респондентов полагают, что цифровизация принесет с собой новые источники доходов. При этом 49% участников опроса Forbes Insight считают, что за эти два года успеют полностью провести цифровую трансформацию своего бизнеса.