Исследование Fujitsu: устаревающие технологии препятствуют развитию госкомпаний

Согласно результатам исследования под названием «Fit for Digital: Co-creation in the Age of Disruption», проведенному в сентябре 2016 г. исследовательской компанией Censuswide по заказу Fujitsu в виде опроса 1180 руководителей компаний малого и крупного бизнеса из государственного сектора, финансового сектора, сектора розничной торговли и производства, включая 250 респондентов из государственного сектора, инфраструктура на базе устаревающих технологий является основной причиной, по которой государственные учреждения не могут воспользоваться преимуществами цифровой трансформации. Тем не менее, руководители компаний государственного сектора смотрят в будущее достаточно оптимистично. В исследовании приняли участие компании из США (210 компаний), Великобритании (156 компаний), Австралии (152 компании), Германии (152 компании), Испании (150 компаний), Франции (150 компаний), Италии (150 компаний), Финляндии (30 компаний) и Швеции (30 компаний).,

Более половины руководителей (55%) считает, что их компании не смогут существовать в прежнем виде в ближайшие 4 года, а 82% респондентов полагают, что кардинальные изменения неизбежны, т.к. цифровые технологии коренным образом преобразуют основные бизнес-процессы во всех секторах экономики.

93% участников опроса заявили о том, что их компании будут вынуждены трансформироваться для обеспечения успешной работы в будущем, и практически все руководители компаний (96%) уверены в том, что им это удастся. Всего 14% обеспокоены изменениями, связанными с цифровой трансформацией, что является самым низким показателем среди компаний всех секторов экономики, принявших участие в опросе. Эта уверенность в успехе в будущем основана на том, что более 26% руководителей государственных компаний полагают, что они занимают ведущие позиции по показателям внедрения цифровых технологий – это самый высокий процент среди респондентов из всех секторов экономики.

В отличие от других отраслей, в которых цифровая трансформация обуславливается стремлением сохранить конкурентные позиции, в государственном секторе основной движущей силой внедрения новых технологий являются клиенты, которые хотят воспользоваться цифровыми услугами и получить более высокое качество обслуживания. Кроме того, на вопрос о том, кто стимулирует цифровую трансформацию в их отрасли, чаще всего ответ был: «известные компании, вышедшие на их рынок», такие как Google и Amazon (33%), что говорит о том, что большинство компаний государственного сектора все чаще рассматривают возможность внедрения онлайн-сервисов.

Несмотря на то, что цифровая трансформация предоставляет множество преимуществ, не все бюджетные компании полагают, что они смогут использовать их по максимуму. Многие руководители считают, что основным сдерживающим фактором здесь являются устаревающие технологии и инфраструктуры (50%), что является самым высоким показателем среди всех секторов экономики. 43% назвали корпоративную культуру и боязнь преобразований в качестве основных препятствий, тогда как слишком большие сложности, связанные с изменениями, были упомянуты только каждым третьим респондентом (32%).

Несмотря на сложности, компании государственного сектора предпринимают меры для внедрения цифровых технологий и модернизации своей инфраструктуры. Две трети (66%) уже инвестировали средства в закупку новых технологий, примерно такое же количество респондентов (65%) изменило свою стратегию ведения бизнеса, и чуть более половины (51%) занимается оптимизацией своих рабочих процессов. При оценке того, что больше всего необходимо для успеха в условиях цифровой трансформации, почти половина (49%) назвала «инвестиции в инновации».

Согласно мнению 71% респондентов, ориентация на передовые технологии лежит в основе успеха государственных компаний в будущем. Примерно такое же количество (70%) участников опроса считает, что сотрудничество с экспертами в области ИТ будет иметь большое значение и позволит им совместно реагировать на изменения в отрасли, 43% уже начали налаживать важные стратегические взаимоотношения. Несмотря на определенные успехи, изменения происходят слишком медленно у большой части респондентов: 72% говорят о том, что они хотели бы, чтобы их компании двигались вперед быстрее.

Хуго Лериас (Hugo Lerias), руководитель подразделения по разработке сервисов для вертикальных отраслей экономики, государственного сектора и автомобильной промышленности компании Fujitsu в регионе EMEIA, сказал: «Очевидно, что европейский государственный сектор движется по пути цифровой трансформации. Это, по большей части, определяется желанием клиентов перейти на онлайн-услуги. Тем не менее, процесс внедрения цифровых технологий сдерживается устаревшей ИТ-инфраструктурой государственных организаций. По мере того, как компании приступают к пересмотру принципов предоставления услуг, руководители все чаще понимают, что им необходимо обратиться к партнерам, которые могли бы поддержать их в процессе цифровой трансформации. Цифровая трансформация в государственном секторе предоставит поставщикам технологий и их партнерам новые возможности для развития бизнеса».