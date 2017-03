Damen Shipyards Group выбрала платформу 3DExperience для цифровой трансформации судостроительных операций

Международная судостроительная группа Damen Shipyards Group выбрала платформу 3DExperience и отраслевые решения для судостроения и морского строительства для цифровой трансформации своих операций. Об этом CNews сообщили в компании Dassault Systèmes, разработчике решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и управления жизненным циклом изделий (PLM).

Отраслевые решения Designed for Sea, Winning Bid for Sea, Optimized Production for Sea и On Time to Sea позволяют интегрировать процессы продаж, маркетинга, дизайна, проектирования, производства и обслуживания. С их использованием Damen Shipyards Group, насчитывающая 32 судостроительных предприятия со штатом 9 тыс. человек, сможет оптимизировать совместную работу и имеющиеся продукты, процессы и сервисы, а также ускорить выпуск инновационных продуктов с возможностью конфигурации.

Как известно, современные тенденции усложнения и глобализации процессов, наблюдаемые в морской и судостроительной промышленности, требуют от конкурирующих компаний оперативно реагировать на изменения рыночного спроса на индивидуализированные суда и новые бизнес-модели. С учётом увеличения сложности судостроительного портфолио, обусловленного этими отраслевыми тенденциями, Damen Shipyards осуществляет цифровую трансформацию своих операций с целью унифицировать совместную работу во всех конструкторских бюро, на всех судостроительных площадках и со всеми поставщиками для управления своим портфолио и гибкого реагирования на потребности заказчиков.

Платформа Dassault Systèmes 3DExperience предоставляет Damen Shipyards единую цифровую среду, позволяющую связать воедино требования заказчиков, нормы и правила и проектное планирование с возможностью полного отслеживания всех операций. Команды специалистов могут собирать и повторно использовать существующие данные во всех бизнес-подразделениях, оперативно управлять изменениями в конструкции и планировать производство на ранних этапах проектирования, а также взаимодействовать с поставщиками, что позволит соблюдать сроки и укладываться в бюджет. Как результат, Damen Shipyards может оптимизированно управлять своими программами и продуктовыми портфолио, обеспечивая поддержку послепродажного обслуживания и возможность запуска новых продуктов.

«Тщательно проанализировав доступные на рынке решения, мы выбрали платформу Dassault Systèmes 3DExperience для реализации нашей цифровой стратегии и увеличения ценности нашего бизнеса, — отметил Аарт Руперт (Aart Rupert), ИТ-директор Damen Shipyards. — Отраслевые решения Dassault Systèmes для судостроения и морского строительства помогают оптимизировать совместную работу и повысить операционные показатели на всех площадках Damen, позволяя нам лучше обслуживать наших заказчиков по всему миру».

«Современным судостроительным компаниям необходимо внимательно изучить новые способы применения передовых технологий, которые знаменуют собой новую эру в судостроении и позволяют получить конкурентное преимущество в этой отрасли, — считает Алэн Уар (Alain Houard), вице-президент, судостроение и морское строительство, Dassault Systèmes. — Платформа 3DExperience и наши отраслевые решения позволяют трансформировать традиционные судостроительные процессы для достижения стратегических целей. Цифровое управление сложными проектами, совместная работа в условиях экосистем с большим числом производственных площадок, планирование производства и возможность виртуального изучения альтернативных проектных сценариев — всё это влияет на способность своевременного создания высококачественных судов, которые отвечают и даже предвосхищают ожидания заказчиков».