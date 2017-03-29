Atos оказывает услуги аутсорсинга технической поддержки для PepsiСo

С 2015 г. компании «Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез» и PepsiСo заключили контракт на аутсорсинг технической поддержки (Service Desk). Как рассказали CNews в Atos, проект по передаче знаний стартовал 1 июня 2015 г. и, после его завершения, компания с 1 сентября 2015 г. начала процесс по оказанию сервиса PepsiСo.

Компания PepsiCo — производитель продуктов питания и напитков. В центральном и региональных офисах компании и на ее многочисленных производственных предприятиях работает более 20 тыс. сотрудников.

«Сотрудники Atos вовремя завершили проект по передаче знаний, где показали себя профессионалами в области ИТ и заложили первый кирпич в фундамент нашего сотрудничества, — заявил Михаил Платонов, старший ИТ-директор, PepsiCo Россия, Украина и СНГ. — В рамках оказываемых услуг подрядчик вышел на 100% уровень выполнения KPI и SLA, что говорит о правильном выборе ИТ-партнера с нашей стороны. Спустя год компания выиграла тендер PepsiСo на оказание услуг по локальной ИТ-поддержке на всей территории России».

«Учитывая уверенную позицию Atos на рынке ИТ, а также долговременное пребывание в статусе международного партнера в сфере информационных технологий Олимпийских и Паралимпийских игр, нам есть, что предложить, — заявил генеральный директор Atos Россия Эдгарс Пузо. — Мы бы хотели и дальше развивать сотрудничество с компанией PepsiСo. Наша цель — вывести сервис на новый уровень».