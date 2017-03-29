«Ангстрем» отгрузил партию силовых модулей крупному российскому производителю трансформаторов

«Ангстрем» объявил о поставке первой партии силовых модулей для МПОТК «Технокомплект». Как рассказали CNews в компании, модули будут задействованы в блоках аварийного освещения, в преобразователях переменного тока, инверторах, устройствах бесперебойного питания, контрольно-измерительном оборудовании. По результатам работы силовые приборы показали отличные результаты в эксплуатации и получили положительные отзывы от заказчика.

Тестовая партия модулей была отправлена еще в прошлом году. Она полностью устроила заказчика. В процессе работы модули продемонстрировали высокую прочность к короткому замыканию при повышенном напряжении и температуре, при длительностях тока в несколько раз превышающих предельно допустимые значения без ухудшения характеристик.

Силовые модули производства «Ангстрем» с напряжением 1200 В и током 300 А представлены в конфигурации полумост и поставляются в металлопластмассовом корпусе типа МПК-62.

Отличительной особенностью ангстремовских модулей от зарубежных аналогов является повышенная устойчивость IGBT-кристаллов к короткому замыканию, что обеспечивает повышенную надежность.

«Ангстрем» и «Технокомплект» ведут сотрудничество с июля 2016 года. В настоящее время ведутся переговоры о поставке партии силовых модулей в разы превышающей предыдущую.