Teradata представила платформу с открытым исходным кодом Kylo для создания и управления конвейерами данных

Teradata сообщила о разработке нового программного обеспечения с открытым исходным кодом. Как рассказали CNews в компании, Kylo позволит компаниям, создающим озера данных, добиться высокого уровня эффективности.

Teradata представляет Kylo, программную платформу для управления озерами данных, созданную с использованием разработок на основе открытого исходного кода - Apache Hadoop, Apache Spark и Apache NiFi. Kylo представляет собой спонсируемый корпорацией Teradata проект с открытым исходным кодом, доступный по лицензии Apache 2.0. Решение Kylo создано на основе кода, полученного в результате успешной реализации проектов озер данных, выполненных принадлежащей Teradata компанией Think Big Analytics, которая будет обслуживать и поддерживать проекты с использованием Kylo.

Одна из ключевых проблем заключается в том, что создание озер данных занимает слишком много времени, а учитывая, что цикл их разработки составляет в среднем 6-12 месяцев, пользователи обнаруживают, что предлагаемые варианты использования утрачивают свои актуальность и значение для быстро развивающегося бизнеса. Во-вторых, несмотря на снижение стоимости программного обеспечения, расходы на разработку быстро растут. В заключение, созданное озеро данных может не вызвать интереса у пользователей из-за трудности работы с ним, и поэтому возможности остаются нереализованными.

Платформа Kylo, разработанная с учетом практики внедрения озер данных в различных отраслях, помогает решить эти проблемы, поскольку интегрирует и упрощает процесс разработки конвейеров и общие задачи управления данными. А это, в свою очередь, способствует сокращению периода окупаемости, более быстрой адаптации пользователей и повышению производительности разработчиков. При работе с Kylo программирование не требуется, а интуитивный пользовательский интерфейс платформы для самостоятельного получения, обработки и подготовки данных для их последующего анализа позволяет ускорить процесс разработки. Еще одним преимуществом решения Kylo являются шаблоны, способствующие повышению производительности.

«Многие организации считают, что реализация решений для обработки больших данных в Hadoop – сложный процесс. Технологии больших данных ориентированы в основном на инженеров и разработчиков программного обеспечения, а также на системных администраторов, – сказал Ник Руда, старший аналитик компании Enterprise Strategy Group (ESG). – Наше исследование показало, что 28% организаций продолжают испытывать трудности с привлечением в свой штат достаточного числа бизнес-аналитиков и специалистов по анализу данных, не говоря уже о специалистах по работе с большими данными и приложениями с открытым исходным кодом. 77% респондентов указывают, что период, необходимый для получения коммерчески существенной отдачи от новых инициатив в области больших данных, составляет от 7 месяцев до 3-х лет. Так не должно быть. Я высоко ценю идею Teradata сделать платформу Kylo открытой. Это инновационный и важный вклад».

Вобрав в себя практический опыт реализации свыше 150 озер данных, Kylo помогает организациям решать основные проблемы, с которыми они сталкиваются при внедрении озер данных, такие как нехватка опытных квалифицированных разработчиков и администраторов ПО; изучение и реализация передового опыта в области управления озерами данных; продвижение использования озер данных за пределами круга разработчиков.

Решение этих проблем открывает для бизнеса широкие перспективы. Teradata уже помогла многим организациям сэкономить средства и создать новые источники дохода благодаря использованию озер данных. Компания-производитель полупроводников смогла повысить качество выпускаемых пластин, сократив отходы, сэкономив время, увеличив объем производства и тем самым повысив эффективность своей деятельности. Компания-производитель промышленного оборудования внедрила новые модели обслуживания, соглашения об уровне обслуживания, процессы разрешения проблемных ситуаций и, что более важно, обеспечила себе новые возможности извлечения прибыли. Всемирно известное медицинское научно-исследовательское учреждение сократило время на подготовку пациентов, в результате чего больше больных получили лечение.

«Kylo – новый перспективный продукт с открытым исходным кодом для управления озерами данных, идеально отражающий взгляды компании Teradata на большие данные, аналитику и открытое программное обеспечение, – сказал Оливер Рацесбергер, исполнительный вице-президент и директор по развитию продуктов компнаии Teradata. – Teradata обладает богатым опытом в области создания множества проектов с открытым исходным кодом, включая Presto, и Covalent. Мы знаем, как совместить коммерческое и открытое ПО, поэтому мы берем лучшее из обоих миров и в рамках нашей стратегии, основанной на запросах клиентов, внедряем новые подходы к открытому ПО, совершенствуя среду коммерческого и открытого ПО в общих интересах».

«Мы в Discover Financial Services стремимся к тому, чтобы максимально эффективно использовать передовые технологии, которые помогают нам ускорить процесс вывода продуктов на рынок и одновременно обеспечить высочайший уровень обслуживания клиентов. Kylo содержит уникальную среду, ускоряющую процесс разработки и извлечения пользы из новых источников данных, использующих Apache NiFi, – отметил Ка Танг, директор по вопросам корпоративной архитектуры данных. – Kylo™ открывает возможности для использования новых продуктов с открытым исходным кодом».

«Программное обеспечение с открытым исходным кодом представляет интерес для пользователей, целью которых является независимость, совместное обучение, возможность экспериментировать и способность быстро адаптироваться при внедрении индивидуальных решений, – сказал Рик Фарнелл, президент компании Think Big, входящей в корпорацию Teradata. – Мы помогаем компаниям в создании масштабируемого озера данных, способного последовательно совершенствоваться параллельно с развитием их бизнес-целей, технологических данных и аналитики. Мы устраняем препятствия на пути использования данных в решении сложных бизнес-задач, призывая пользователей присоединиться к растущему сообществу Kylo. В перспективе, основная цель компании заключается в оказании нашим клиентам поддержки в создании конкурентоспособного будущего для их бизнеса благодаря использованию аналитики, а не стандартных ресурсов. Платформа Kylo вкупе с нашим подходом к приложениям и услугам Teradata Everywhere – это отличный пример нашей инновационной стратегии будущего».

К настоящему времени одна из крупных телекоммуникационных компаний внедрила платформу Kylo после того, как группа из 30 ее разработчиков потратила несколько месяцев на написание программного кода конвейеров получения и обработки данных. С помощью Kylo одному человеку потребовалось менее недели на получение, очистку, классификацию и оценку того же самого объема данных. Платформа Kylo не только позволила повысить эффективность обработки данных, но и дала возможность остальным специалистам-разработчикам сосредоточиться на решении других важных бизнес-задач.