Tieto представила новую платформу для компьютеризации процессов поставки древесины и целлюлозы

Компания Tieto представила новую экосистемную платформу Forest Hub, которая помогает поставщикам древесины и обрабатывающим предприятиям оперативно обмениваться данными о логистике и приемке древесины на предприятии. Tieto Forest Hub предназначена для оптимизации ежедневного оперативного планирования и контроля, управления запасами и повышения качества информации, сокращая при этом количество выполняемых вручную операций и число ошибок, сообщили CNews в Tieto.

Tieto Forest Hub доступна всем участникам рынка, от крупных компаний лесной промышленности до средних и малых предприятий, в том числе из области биоэнергетики. В этом году Forest Hub внедряют два лесопромышленных предприятия — Metsä Group и UPM.

«Современный двусторонний обмен данными между нами и нашими партнерами и клиентами помогает нам обслуживать их еще лучше и также оптимизировать наши собственные процессы управления. Эта открытая система экономически эффективна и позволяет прогнозировать рост обмена данными», — заявил Олли Лайтинен, старший вице-президент по развитию, подразделение по поставкам древесины и лесной промышленности, Metsä Group.

«Tieto Forest Hub улучшает возможности обмена логистическими данными в лесной отрасли, объединяя различных поставщиков древесины в современную экосистему. Внедряя Forest Hub, мы сможем оптимизировать цепочку поставок древесины вместе с нашими партнерами», — считает Томи Симола, директор по развитию бизнеса, подразделение по поставкам древесины и лесной промышленности, UPM.

Tieto видит большой потенциал использования этой платформы не только среди поставщиков древесины, но и в дальнейшем распространении продуктов лесной промышленности, а также в других отраслях, подразумевающих сотрудничество между торговыми партнерами и наличие логистических экосистем.

«Мы рады помочь нашим клиентам оптимизировать бизнес и создать условия для реализации новых возможностей роста. Tieto Forest Hub предлагает пакеты услуг для компаний любых масштабов, от мелких предпринимателей до международных корпораций. Поэтому мы имеем все основания полагать, что со временем система превратится в экосистемную платформу для разработки решений и приложений будущего и их применения в производстве древесных материалов и целлюлозы», — отметил Якко Куусисаари, руководитель подразделения «Решения для деревообработки и производства целлюлозы», компания Tieto.

Инновационным компонентом Tieto Forest Hub является модуль обмена деловой информацией (BIX), представляющий собой облачный сервис для интеграции компаний (B2B). По данным компании, в настоящее время Tieto BIX имеет 1500 прямых клиентов, 26 партнеров по сбыту и обслуживает 500 миллионов транзакций в год. Благодаря использованию в своем ядре данного крупномасштабного интеграционного B2B-сервиса Tieto Forest Hub может предоставлять услуги, соответствующие требованиям непрерывности бизнеса для критически важных процессов.