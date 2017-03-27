PanteraFilms сократила сроки выпуска видеопродукции с помощью СХД на базе Raidix

Компании SRV-Trade и «Рэйдикс» поставили систему хранения данных в компанию PanteraFilms. Компания, занимающаяся видеопроизводством, нуждалась в гибко масштабируемой СХД, отвечающей высоким требованиям производительности для обработки видео высокого разрешения. Внедрение СХД на базе Raidix позволило сотрудникам студии одновременно работать с множественными параллельными видеопотоками на высоких скоростях и сократить время подготовки проектов в два раза, сообщили CNews в «Рэйдикс».

СХД, поставленная системным интегратором SRV-Trade, удовлетворила требованиям заказчика к производительности и отказоустойчивости. Программная технология от «Рэйдикс» сделала возможной одновременную работу с контентом со множества рабочих станций без задержек и снижения скорости. Суммарный объем хранения в рамках программно-аппаратного комплекса составил 96ТБ с возможностью дальнейшего расширения с помощью дополнительных дисковых полок.

В данном внедрении использовался патентованный RAID 7.3 с тройной четностью, выдерживающий отказ до трех дисков в массиве. Традиционная совместимость Raidix со стандартным серверным оборудованием х86-64 позволяет снизить стоимость обслуживания системы и оптимизировать RAID-массивы под конкретные задачи компании, рассказали в компании.

Кроме того, Raidix полностью поддерживает оборудование Аррlе, AJA, Blackmagic Design, взаимодействует с управляющими средами Хsan, metaSAN, StorNext, FalconStor и профессиональными приложениями для монтажа (Adobe Premiere, Final Cut Pro, Avid, Smoke, DaVinci Resolve, SGO Mistika и др.). Приложения могут быть установлены непосредственно на узел хранения без установки дополнительного аппаратного обеспечения.

С помощью интеллектуального модуля QoSmic система может автоматически выставлять приоритет по активным клиентским приложениям, тем самым оптимизируя производительность для решения критичных для бизнеса задач. ПО Raidix позволяет кэшировать «горячие» данные в оперативной памяти и исключать из процесса самые низкопроизводительные диски в массиве, восстанавливая данные путем вычислений без физического обращения к дискам.

По отзыву заказчика, развертывание программно-аппаратного комплекса на базе Raidix обеспечило высокую доступность данных и эластичное масштабирование существующей инфраструктуры. Поставленная в PanteraFilms система регулярно модернизируется и наращивает объемы обрабатываемых данных. На данном этапе компании SRV-Trade и «Рэйдикс» оказывают заказчику техническую поддержку, выполняют сопровождение системы и регулярное обновление программной и аппаратной частей СХД.