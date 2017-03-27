«Национальный Центр Информатизации» вошел в телемедицинский консорциум

«Национальный Центр Информатизации» (НЦИ) вошел в консорциум организаций в рамках проекта создания «Сети телемедицинских экспресс мини-поликлиник» (СТЭМП), которые будут оснащены современным телемедицинским оборудованием и специализированным отечественным программным обеспечением. В создаваемый консорциум, помимо НЦИ, вошли «Институт развития Интернета» (АНО ИРИ), компания «1С» и российские научно-исследовательские медицинские институты («Первый МГМУ им. И.М. Сеченова», ЦНИИОИЗ, АМИАЦ, ГНИЦПМ, ВНИИИМТ Росздравнадзора), сообщили CNews в «Национальном Центре Информатизации».

Консорциум будет участвовать в разработке нормативно-правовой базы в области телемедицины, вырабатывать отраслевые стандарты и приводить их в соответствие с международными, а также разрабатывать образовательные программы и участвовать в подготовке кадров. Участниками консорциума будет составлен перечень медицинских услуг, которые могут быть оказаны с применением телемедицинских технологий. Члены консорциума определят правила применения интеллектуальных систем поддержки принятия врачебных решений, разработают способы идентификации врача и пациента при оказании телемедицинских сервисов, а также проработают их тарификацию.

«У “Ростеха” в лице НЦИ большой опыт внедрения ИТ в медицине. Мы участвуем в создании и развитии Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ), в том числе федерального сегмента телемедицинской подсистемы, которая в ближайшее время начнет эксплуатироваться. Вместе с дочерней компанией “Барс Груп” создаем и внедряем медицинские информационные системы для регионов и медицинских организаций. При этом мы стараемся быть конкурентными не только в области разработки медицинского ПО, но и создания различных комплексных телемедицинских решений», — рассказал Константин Юнов, заместитель генерального директора — директор по развитию бизнеса НЦИ.

Так, в настоящее время «Ростехом» разрабатывается комплект мобильных медицинских приборов для удаленного мониторинга основных показателей здоровья пациента в качестве составной части технологической платформы для реализации проектов по контролю состояния здоровья и управления образом жизни пациентов с хроническими заболеваниями, либо находящимися на этапе реабилитации после перенесенных заболеваний или операций. Также на стадии создания прототипа находится мобильный телемедицинский комплекс для первичного звена здравоохранения, сочетающего в себе функции автоматизированного рабочего места врача и возможности цифровых приборов первичной диагностики.

«Обладая всеми необходимыми компетенциями на данном рынке, мы заинтересованы в трансляции имеющегося у нас опыта, экспертизы и технологических возможностей в сегмент информатизации коммерческой медицины. Участие в консорциуме важно для нас, поскольку данный проект является для российской системы здравоохранения по настоящему инновационным», — подчеркнул Константин Юнов.