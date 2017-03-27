«Молвест» ускорил расчет зарплаты сотрудников и формирование управленческой отчетности с помощью решения «1С»

Специалисты компании «1С:Первый БИТ» (Воронеж) автоматизировали кадровый учет и расчет зарплаты в молочном холдинге «Молвест». Система «1С:Зарплата и управление персоналом 8» помогла унифицировать правила кадрового учета и расчета заработной платы в 12 представительствах холдинга. По отзыву заказчика, заработная плата сотрудников предприятия теперь рассчитывается в 2 раза быстрее. Руководство предприятия получило возможность оперативно контролировать занятость персонала и эффективно распределять трудовые ресурсы, сообщили CNews в фирме «1С».

Молочный холдинг «Молвест» (молочный комбинат «Воронежский», «Молвест») перерабатывает более 400 тыс. тонн молока в год. В ассортименте компании — свыше 400 наименований молочной продукции, которая поставляется более чем в 30 регионов РФ под брендами «Вкуснотеево», «Фруате», «Иван Поддубный», «Волжские просторы», «Кубанский хуторок», «Нежный возраст». В структуре холдинга — 3 завода, расположенных в европейской части России, а также 12 представительств в регионах РФ.

В штате компании трудится более 4,5 тыс. человек. Заработная плата персоналу рассчитывается с учетом множества различных показателей — фактически отработанного времени, совмещений, замещений, доплат, премий и т.п. Ежемесячный кадровый документооборот составляет более 1000 документов.

Ранее для кадрового учета и расчета заработной платы использовалось 12 разрозненных информационных баз на локальных серверах обособленных подразделений холдинга. Для каждой должности на заводах и в представительствах применялась своя методика расчета заработной платы. Начисления для одних и тех же должностей в разных подразделениях могли выполняться по разным правилам. Для расчета вознаграждений 200 водителям личного транспорта приходилось вручную переносить данные путевых листов из отдельной специализированной программы в систему расчета заработной платы. Все это затрудняло сбор и консолидацию данных по кадрам (статистические формы, отчеты в Пенсионный фонд). Много времени уходило на расчет зарплаты. Было сложно планировать кадровую политику, анализировать и контролировать расходы на персонал.

Руководство холдинга приняло решение о внедрении новой информационной системы, которая помогла бы унифицировать методологию кадрового учета и расчета заработной платы для всех представительств и заводов компании. Требовалось упростить сбор и консолидацию данных подразделений, ускорить расчет заработной платы сотрудникам, сократить время на формирование регламентированной и статистической отчётности.

Для решения этих задач была выбрана система «1С:Зарплата и управление персоналом 8 Проф». По итогам тендера партнером по внедрению стала компания «1С:Первый БИТ» (Воронеж), имеющая многолетний опыт автоматизации кадрового учета и расчета зарплаты на крупных предприятиях. За 8 месяцев система была развернута на 120 рабочих местах.

По итогам проекта стандартизирована методология ведения кадрового учета и расчета заработной платы. Все подразделения холдинга теперь ведут кадровый учет и начисляют заработную плату в одной системе и по единым правилам. Количество сотрудников, задействованных в расчете, сократилось: три бухгалтера по расчету зарплаты на заводах были переведены на участки производственного учета и отражения хозрасчетных операций, что оптимизировало работу бухгалтерских служб. Кроме того, автоматизирован сложный расчет заработной платы для 200 водителей: данные путевых листов теперь автоматически загружаются в систему. Это исключило ошибки, связанные с ручным вводом данных, и ускорило расчет вознаграждений водителям, указали в «1С».

Создан единый центр управления выплатой заработной платы через клиент-банк по всем территориально-удаленным подразделениям холдинга. Это помогло усилить контроль за своевременностью и обоснованностью выплат.

Руководство получило инструменты для анализа эффективности использования рабочего времени по подразделениям холдинга с учетом неявок и дополнительной работы сотрудников. Появилась возможность фиксировать фактическую явку сотрудников, работу в выходные дни, замещения сотрудников, находящихся в отпуске или на больничном. Эта информация позволяет оперативно изменять графики работы для обеспечения эффективной деятельности подразделений.

Кроме того, автоматизирована работа службы безопасности, которая контролирует соблюдение сотрудниками трудовой дисциплины. Все данные о выявленных нарушениях оперативно фиксируются в системе, руководство в любой момент времени может получить эти данные и принять соответствующие меры. По оценкам заказчика, в результате трудовая дисциплина по холдингу улучшилась.

Также сокращено время на формирование сводной управленческой и регламентированной отчетности: в 2 раза ускорилось получение консолидированной информации по страховым взносам и НДФЛ. В 3 раза снизились временные затраты на сбор и обработку регламентированной отчетности по структурным подразделениям холдинга.

«“1С:Зарплата и управление персоналом 8 Проф” помогла унифицировать методологию ведения кадрового учета и расчета заработной платы для нашей компании. Через 6 месяцев после ввода системы в эксплуатацию мы ощутили значительные результаты. Начисление оплаты теперь производится в головном предприятии холдинга, что позволило создать единый центр по расчету заработной платы и увеличить производительность труда сотрудников расчетного центра, — рассказал главный бухгалтер молочного комбината «Воронежский» Роман Иванников. — Сократили количество сотрудников, участвующих в расчете заработной платы, ускорили время расчета заработной платы по обособленным предприятиям холдинга. Особенно стоит отметить удобство формирования отчетов по страховым взносам, НДФЛ, статистических отчетов, отчетов в Пенсионный фонд. Благодарим компанию “1С:Первый БИТ” (Воронеж) за помощь в реализации проекта».