Ангстремовская RFID-метка для меха успешно прошла испытания в Гознаке

«Ангстрем» объявил о получении положительного заключения от «Гознака» о проведении испытаний RFID-меток для меха. Как рассказали CNews в компании, в ходе испытаний ангстремовские радиометки продемонстрировали высокую прочность и устойчивость к воздействию внешних факторов: температурному, механическому, химическому, влажности.

Предполагаемый объем поставок RFID-меток для меховой промышленности на внутренний рынок может составить 2,5 миллиона штук в год.

В рамках проекта по созданию единой системы маркировки товаров вся меховая продукция должна быть промаркирована контрольными идентификационными знаками (КИЗ), содержащими встроенную радиочастотную метку (RFID).

«Ангстрем» разработал и передал на тестирование образцы RFID-меток для меха в «Гознак». Метки успешно прошли все испытания, признаны пригодными для изготовления изделий контрольного идентификационного знака, а также полностью удовлетворяют техническим требованиям на метку для радиочастотной идентификации. Ангстремовские метки позволяют вести учет маркированной продукции, обеспечивают защиту от подделки, а также содержат сведения о происхождении и движении меховых изделий.

Радиочастотные метки производства «Ангстрем» с рабочей частотой HF 865-868 МГц имеют широкий диапазон рабочих температур, а также обладают стойкостью к воздействию внешних факторов. Дальность считывания составляет не менее 3 метров. В основе RFID-метки лежит антенна размером 34х14 мм.

Мощности производства «Ангстрем» позволяют выпускать RFID-метки в большом объеме. Метки могут поставляться как на клеевой, так и бесклеевой основе.