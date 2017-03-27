«Аладдин Р.Д.» и «Код безопасности» протестировали свои продукты на совместимость

Компании «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, и «Код безопасности», российский разработчик полного спектра сертифицированных программных и аппаратных средств, обеспечивающих безопасность информационных систем, провели испытания своих продуктов на совместимость. Об этом CNews сообщили в «Аладдин Р.Д.»

Secret Net Studio версии 8.0 и выше — комплексное решение для защиты рабочих станций и серверов на уровне данных, приложений, сети, операционной системы и периферийного оборудования.

Продукты линейки JaCarta используются для строгой аутентификации, электронной подписи и безопасного хранения ключей и цифровых сертификатов.

Согласно подписанным сертификатам совместимости, продукт Secret Net Studio совместим со следующими моделями электронных ключей и смарт-карт линейки JaCarta: USB-токены и смарт-карты JaCarta PKI и JaCarta ГОСТ, а также смарт-карты JaCarta PKI/Flash, JaCarta PKI/ГОСТ и JaCarta ГОСТ/Flash.

В качестве дополнительного ПО при тестировании использовался ПК «Единый Клиент JaCarta» 2.8 и выше. Смарт-карты тестировались с использованием USB-карт-ридеров линейки ASEDrive. Подтверждена корректность работы вышеуказанных моделей с Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 и Windows Server 2008.