В автомобилях Toyota появятся умные технологии от Microsoft

Microsoft объявила о сотрудничестве с Toyota. Как рассказали CNews в компании, такие технологии от Microsoft как искусственный интеллект, распознавание речи, управление жестами будут использоваться в новых «умных» автомобилях Toyota.

Корпорация Microsoft подписала патентное соглашение c корпорацией Toyota, которое касается целого ряда технологий, обслуживающих «подключенный автомобиль» (connected car). Соглашение стало еще одним шагом к тесному сотрудничеству между Toyota и Microsoft, которые ранее объявили о создании Toyota Big Data Center на базе облака Microsoft Azure.

«Microsoft ежегодно инвестирует $11,4 миллиарда в научные исследования и разработки и уже более 30 лет работает над инновационными технологиями, благодаря которым функционирует система «подключенный автомобиль». Телематические системы, мультимедийные центры, системы безопасности и многое другое - в основе всего лежат технологии и инновации Microsoft, - сказал Эрих Андерсен, корпоративный вице-президент и старший юрисконсульт по интеллектуальной собственности в Microsoft Intellectual Property Group. – Microsoft не производит автомобили. Мы работаем в тесном сотрудничестве с производителями машин, чтобы помочь им отвечать потребностям клиентов, и мы рады анонсировать сегодня предоставление нашему партнеру Toyota лицензии на наши запатентованные технологии».

«Это невероятно интересный этап в развитии индустрии, и мы верим, что необходимость создания наиболее технологичных решений, связанных с «подключенным автомобилем», должна побуждать производителей сотрудничать с такими лидерами индустрии, как Microsoft, – отметил Токухиса Номура, исполнительный генеральный менеджер подразделений R&D и инжиниринга компании Toyota. – Благодаря этому патентному сотрудничеству между Toyota и Microsoft мы сможем быстрее внедрять инновации, предоставляя нашим клиентам совершенно новый опыт».

«Подключенный автомобиль» (connected car) – современное воплощение идеи «информация на кончиках пальцев» основателя Microsoft Билла Гейтса. В свое время Microsoft удалось превратить авто в мобильный «офис на колесах», а сегодня технологии корпорации помогают в создании автомобиля будущего. Это стало возможным во многом благодаря партнерству с крупнешими автопроизводителями: с 1995 года Microsoft сотрудничает с Ford, BMW, Tesla, и Nissan. За это время производители интегрировали в свои автомобили целый ряд решений от Microsoft, начиная с систем хранения данных и заканчивая датчиками движения и технологиями распознавания голоса.