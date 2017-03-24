SAP становится премиум-участником сообщества блокчейн-технологий Hyperledger

Hyperledger сообщил о том, что компания SAP присоединилась к сообществу в качестве премиум-участника. Доминик Хире (Dominik Heere), вице-президент SAP по инновационным разработкам и SAP Innovation Center Network, будет представлять компанию как премиум-участника в Управляющем совете Hyperledger.

Hyperledger – это совместный open source проект, созданный для продвижения технологий блокчейн с помощью реализации функций, необходимых для открытого межотраслевого стандарта распределенных реестров. Это международный проект, который охватывает ведущие компании в сфере финансов, банковского сектора, интернета вещей, логистики, производства и технологий. Проект Hyperledger функционирует при поддержке The Linux Foundation.

«Поддержка от SAP, лидера рынка корпоративного и облачного программного обеспечения – это важный шаг в правильном направлении, – сказал исполнительный директор Hyperledger Брайан Белендорф (Brian Behlendorf). – Разнообразный состав нашего сообщества является настоящим преимуществом, потому что в этом году мы ставим своей целью продвижение концепции открытых технологий блокчейна, старт пилотных сценариев и развертывание полноценных проектов в разных отраслях. Я рад, что сейчас наше сообщество активно взаимодействует и развивается».

SAP планирует использовать технологии блокчейн в новых и уже существующих сценариях для бизнеса. Компания будет внедрять блокчейн в своём портфолио сервисов, включая SAP Ariba, чтобы использовать такие сценарии как управление источниками информации, отображение цифровых объектов или совместное выполнение транзакций.

«Мы считаем, что блокчейн является революционной технологией для корпоративных решений. Мы будем продвигать её с помощью создания новых стандартов, сценариев использования, платформ и открытых приложений, – отметил Юрген Мюллер (Juergen Mueller), директор по инновациям в SAP. – Присоединившись к Hyperledger, мы планируем поделиться нашей экспертизой и знаниями для продвижения открытых технологий распределенного реестра во всех отраслях».

Hyperledger ставит своей задачей разработку открытых технологий распределенного реестра, которые позволят компаниям создавать стабильные отраслевые приложения, платформы и аппаратные системы, предназначенные для выполнения конкретных бизнес-операций. На данный момент проект насчитывает более 122 участников и охватывает разные отрасли, включая финансы, здравоохранение, интернет вещей, обслуживание кредитных карт, авиацию и другие.