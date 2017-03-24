Fujitsu представила две новые модели рабочих станций с поддержкой VR

Компания Fujitsu представила две новые модели рабочих станций с поддержкой технологии виртуальной реальности Virtual Reality (VR) на базе новейших графических карт Nvidia профессионального уровня. Модель Celsius W570power+ является самой компактной рабочей станцией Fujitsu с поддержкой технологии VR, а модель Celsius H970 представляет собой мобильную рабочую станцию с 17-дюймовым экраном. Новые системы предоставляют дизайнерам, инженерам и архитекторам новые возможности для переноса трехмерных макетов в виртуальную реальность при работе как в офисе, так и за его пределами, сообщили CNews в Fujitsu.

W570power+, специальная версия рабочей станции Celsius W570, объединяет в себе высокую производительность и расширенные функциональные возможности в инновационном корпусе формата microtower. При объеме 21 л система почти на 30% компактнее предыдущей модели с сохранением высокого уровня производительности, указали в компании. В систему W570power+ устанавливается до 3 модулей NVMe PCIe M.2, 7 дисковых накопителей и 1 графическая карта Nvidia Quadro P4000 с поддержкой технологии VR. Таким образом, она оптимально походит для приложений 2D/3D CAD и BIM. При использовании с профессиональными устройствами виртуальной реальности, включая HTC Vive и Oculus Rift, пользователи смогут реализовать все возможности технологии VR с высокой частотой смены кадров.



Рабочая станция Celsius W570power+: содержимое системного блока

Мобильная рабочая станция Celsius H970 с 17-дюймовым экраном позволит профессиональным пользователям, включая архитекторов, инженеров и дизайнеров, работать в любом месте и в любое время. Система Celsius H970 оснащена большим экраном и поддерживает различные возможности для подключения, включая 2 разъема Thunderbolt 3, полноразмерный разъем DisplayPort и разъем VGA. Она обеспечивает производительность на уровне настольных ПК благодаря графической карте Nvidia Quadro P5000 с 2048 ядрами CUDA (макс.). Для удобства обслуживания основные компоненты закрыты легкосъемными сервисными заглушками, расположенными на нижней поверхности рабочей станции.



Мобильные рабочие станции Celsius H760 и H970

«Объединение технологии виртуальной реальности и наших мощных рабочих станций создает множество новых возможностей. На рынке наблюдается тенденция по увеличению физических размеров для сохранения производительности, но мы используем другой подход, который обеспечивает высокую производительность, надежность, возможности для расширения и широкие функциональные возможности технологии VR. И процесс преобразования только начался, — рассказал Рюдегер Ландто (Ruediger Landto), руководитель направления клиентских вычислительных устройств компании Fujitsu в регионе EMEIA. — Технология виртуальной реальности может оказать положительный эффект на многие “звенья” цепочки создания дополнительных ценностей — начиная проектированием и производством, заканчивая эксплуатацией и обслуживанием».

«Fujitsu и Nvidia помогают компаниям, которые хотят внедрить технологию VR для повышения качества продуктов и ускорения рабочих процессов. С помощью широкой линейки продуктов Fujitsu с поддержкой VR, включая первую 17-дюймовую мобильную рабочую станцию, оснащенную графическими картами Quadro P5000 и P4000, пользователи смогут использовать все возможности технологии виртуальной реальности в любом месте», — заявил Боб Питт (Bob Pette), вице-президент подразделения технологий виртуализации компании Nvidia.

Рабочие станции Celsius W570power+ можно заказать во всем мире, поставки начнутся в начале мая 2017 г. Мобильные рабочие станции Celsius H970 доступны для заказа в регионе EMEIA уже сейчас. Стоимость различается по странам и конфигурациям.