Addreality представила 11 технологий для магазинов будущего

Компания Addreality, российский разработчик программного обеспечения в сфере Digital POS, представила 11 различных вариантов цифровизации оффлайн-ритейла и социальных объектов, а также анонсировала обновления продуктовой линейки.

Как рассказали CNews в Addreality, среди решений по цифровизации ритейла компания представила проект таргетированной рекламы на собственной платформе Addreality для магазинов модной индустрии, включая возможности распознавания пола и возраста посетителей и адаптации рекламного контента под конкретного человека, видеоаналитики и сбора статистики о покупателях. Также разработчик продемонстрировал интерактивный каталог товаров для сети аптек, механизм цифрового сравнения характеристик товаров прямо в магазине, звукового оформления с доступом к базе лицензионного музыкального контента, кассового самообслуживания для покупателей, отображения цифровой информации о товаре в торговом зале.

Платформа позволяет внедрять цифровые каналы информирования и в социальной сфере: например, общеобразовательное учреждение, используя решение Addreality, может представить на цифровых экранах выставку работ школьников, меню школьной столовой или расписание уроков.

«Возможности цифровых каналов сейчас ограничиваются только нашим воображением, — заявил Сергей Галеев, генеральный директор Addreality. — Визуальные технологии позволяют не только эмоционально вовлекать потребителей в общение с брендом, но и давать гораздо больше разносторонней информации, создавать wow-эффект, продвигать ценности и философию компании, ускорять коммуникации. Именно поэтому Digital POS & Signage — одно из самых быстрорастущих технологических направлений в ритейле. Мы оцениваем прирост этого рынка в России на 10% ежегодно».

По словам представителей компании, решения Addreality помогают создавать и централизованно управлять цифровым контентом и рекламой на экранах, интерактивных поверхностях, видеостенах и музыкальном оборудовании, а также собирать данные об аудитории и анализировать эффективность демонстрируемого контента.

На сегодняшний день под управлением платформы Addreality работают более 1000 магазинов и торговых точек в России, компания реализовала больше 20 тыс. проектов по цифровизации ритейла. К 2020 г. Addreality планирует увеличить эту цифру до 300 тыс. внедрений ПО собственной разработки в России и за рубежом.

«Все эти проекты — результат успешной работы с нашими партнерами, — сообщила Лина Архипова, директор по работе с партнерами Addreality. — Сегодня наша команда включает 50 партнеров из разных стран, и каждую неделю к нам приходят не менее 10 новых заявок о сотрудничестве».